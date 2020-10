Suisse – Devant l’explosion des cas, le traçage atteint ses limites Le président de l’association des médecins cantonaux, Rudolf Hauri, considère qu’on a de plus en plus de mal à retrouver le premier cas.

Un client enregistre ses coordonnées pour le traçage avec une application et un QR code. KEYSTONE

Le traçage des infections au coronavirus pose des problèmes aux cantons au vu de l’augmentation massive des nouveaux cas. On atteint clairement les limites, a déclaré vendredi à Berne, le président de l’association des médecins cantonaux, Rudolf Hauri.

On a de plus en plus de mal à trouver et identifier le premier cas. Dix nouveaux cas avec seulement quatre contacts représentent 50 téléphones. Le travail augmente ainsi exponentiellement.

Rudolf Hauri appelle chaque personne à informer d’elle-même son entourage et se mettre d’office en auto-quarantaine. Il enjoint la population à éviter les situations délicates, que ce soit en respectant la distance physique de précaution et en évitant les rencontres à risque comme le sport ou les loisirs.

Le traçage va continuer. Nous mettrons tout en oeuvre pour que le traçage soit optimisé. Il s’est réjoui de l’arrivée prochaine des tests rapides. Mais ils ne vont pas résoudre le problème à eux seuls, a souligné Rudolf Hauri.

Réduire les contacts

Pour éviter une nouvelle aggravation de la pandémie de coronavirus, il faut réduire les contacts sociaux au minimum, souligne Martin Ackermann, chef de la Task Force scientifique Covid-19 de la Confédération. Il a souligné que les hôpitaux pourraient bientôt atteindre les limites de leurs capacités.

«Nous avons remarqué que les hospitalisations doublent chaque semaine», a déclaré Martin Ackermann lors d’un point de presse. Il en va de même pour le nombre de cas aux soins intensifs et pour les décès.

L’augmentation du nombre de patients admis dans les unités de soins intensifs est particulièrement inquiétante. «Nous estimons que la limite de capacité en soins intensifs dans les hôpitaux sera atteinte entre le 5 et le 18 novembre si rien ne change par rapport à la situation actuelle», a souligné Martin Ackermann.

«Nous n’avons plus le temps d’attendre plus longtemps», insiste-t-il. La stratégie d’endiguement ne fonctionne plus en raison du nombre élevé de cas, explique encore le chef de la Task Force scientifique. Pour que le taux de reproduction redevienne inférieur à 1, il faut éviter la moitié des contacts dans la vie professionnelle et privée.

ATS/NXP