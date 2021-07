Patrimoine et culture – Devenez ouvrier d’un chantier médiéval à l’abbatiale de Payerne Avec «Bâtisseurs», sa première expo après rénovation, le site clunisien se sert de ses dix ans de restauration pour proposer une plongée dans le monde de la construction il y a mille ans. Frédéric Ravussin

La directrice-conservatrice Anne-Gaëlle Villet présente la première exposition proposée à l’abbatiale de Payerne depuis sa longue restauration. CHANTAL DERVEY

Comment bâtissait-on au Moyen Âge? Qui plus est des édifices de taille monumentale comme ceux qui sont parvenus jusqu’à nous? Rien de mieux que le site majestueux d’une cathédrale ou d’une abbatiale pour répondre à cette question, mille ans plus tard.

C’est en tout cas l’option prise par l’Association du site de l’abbatiale de Payerne pour sa première exposition temporaire depuis la fin de sa restauration à 20 millions de francs qui s’est achevée il y a pile une année.

Avant de plonger le visiteur dans le passé, «Bâtisseurs» met aussi en valeur le travail de restauration réalisé ces dix dernières années. «Un travail relativement invisible, les tirants permettant d’assurer la statique de l’abbatiale étant disposés dans les piliers», explique la directrice-conservatrice Anne-Gaëlle Villet.

Propos vulgarisé

L’exposition explique comment on restaure les ouvrages d’art médiévaux, et ce qu’il reste des savoirs et des pratiques de l’époque.

Et pour mieux le comprendre, il était impossible de faire l’impasse sur les fondamentaux des chantiers colossaux de l’époque et de leurs protagonistes: maître d’ouvrage, tailleurs de pierre, maçons et autres charpentiers sont ainsi mis en avant, par le biais de panneaux explicatifs et illustrés qui vulgarisent le propos à destination du grand public.

C’est le descellement d’un claveau d’un des arcs du bas-côté nord qui est à l’origine du chantier achevé l’an dernier. La symbolique est donc forte: le parcours dessiné dans la nef propose aux petits et aux grands de s’essayer, sur une table, à l’édification d’un arc en plein cintre et d’un arc brisé miniaturisé. Ils pourront aussi mettre la main à la pâte en assemblant des tuiles – plates ou creuses – sur un lattis tel que ceux qui composent le toit de l’abbatiale.

«Le travail de Guillaume Reymond met en valeur l’un des éléments phares de la construction de ces immenses monuments médiévaux.» Michel Etter, scénographe du parcours d’exposition

Si au Moyen Âge la pierre remplace le bois dans la construction, ce dernier n’en reste pas moins un maillon incontournable des chantiers. «Il compose tout simplement la charpente de ces édifices, dont nous nous sommes inspirés pour proposer un programme participatif et imaginatif qui complète l’exposition pendant un mois», relève Michel Etter, scénographe.

Confiée au vidéaste performeur – et architecte – Guillaume Reymond, cette œuvre collective évolutive intitulée «Wood-Craft» met à contribution les visiteurs et leur esprit créatif. Lambourdes de bois et cordages entre les mains, ils n’ont plus qu’à monter leur œuvre qui sera ensuite disposée à l’extérieur de l’abbatiale, formant une fresque qui ne cessera de croître jour après jour au gré des réalisations de nouvelles sculptures.

