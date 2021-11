Retour sur Terre en 5 questions – «Devenir astronaute, ce n’est pas un concours de popularité!» Après six mois passés dans l’espace, Thomas Pesquet s’est exprimé depuis le quartier général de l’ESA. Que faut-il retenir de la mission Alpha? Emmanuel Borloz

Friedemann Vogel/EPA

Bon teint, sourire aux lèvres et blouson de l’Agence spatiale européenne (ESA) sur le dos, Thomas Pesquet s’est assis face à la presse au quartier général de l’ESA à Cologne frais comme un gardon, vendredi matin. Trois jours à peine après être rentré d’un séjour de six mois à bord de la Station spatiale internationale, à faire plus de 3000 fois le tour de la Terre à 28’000 km/h. Tout en participant à plus de 200 expériences scientifiques. Sans oublier des heures passées au hublot à prendre des photos qui ont régalé les réseaux sociaux.