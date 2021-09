Duo magique du HC Ajoie – Devos et Hazen partent à la conquête de l’élite du hockey Néo-promu et 13e équipe de National League, le HC Ajoie ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Le destin du club jurassien dans l’élite dépendra des performances de son duo de parade, Philip-Michaël Devos et Jonathan Hazen. Cyrill Pasche Porrentruy

Les deux joueurs du HC Ajoie, Jonathan Hazen et Philip-Michaël Devos, au château du centre-ville. Roland Schmid

Aucun joueur de National League n’est autant sous pression et dans l’expectative que Philip-Michaël Devos et Jonathan Hazen: faiseurs de miracles et générateurs d’émotions depuis leur arrivée au HC Ajoie en 2015, deux hommes canonisés de leur vivant dans le Jura. Pourtant, même les superhéros doutent, parfois.

Les deux Québécois de 31 ans ont beau croire profondément en leurs qualités techniques, physiques et mentales. Au fond, ils ne savent pas vraiment à quoi s’attendre. Cela fait des mois, depuis la promotion inattendue du HC Ajoie au printemps dernier, qu’ils y songent, et que d’autres personnes, aussi, y pensent à leur place: maintenant qu’ils sont arrivés là où ils voulaient être à tout prix (dans l’élite), seront-ils suffisamment forts? Quand tout ira beaucoup plus vite, que les adversaires seront plus grands, plus forts et plus intenses, que les gardiens seront plus agiles, les pucks continueront-ils à trouver le fond des filets? La magie opérera-t-elle aussi à l’échelon supérieur?