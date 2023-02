Football – Di Maria qualifie la Juventus contre Nantes en Ligue Europa Après un match nul à l’aller, les Turinois ont renversé la vapeur en France, grâce à un triplé de l’Argentin, et passent en huitièmes de finale.

Angel Di Maria a marqué tous les buts du match. AFP

Pas de miracle pour les Canaris: réduits à 10 pendant plus d’une heure après l’expulsion sévère de Nicolas Pallois, ils ont vu la Juventus Turin s’imposer 3-0 jeudi sur un triplé d’Angel Di Maria et filer en 8e de finale de Ligue Europa.

Alors que le match nul 1-1 arraché au match aller une semaine plus tôt avait permis aux Jaunes et Verts de rêver à un exploit, le suspense n’a duré que 20 minutes, le temps pour le champion du monde argentin de décocher une magnifique reprise (5e) et de transformer un penalty (20e).

Il a lui-même fini le travail de la tête (78e), mais le match était déjà plié quand l’arbitre espagnol Jose Maria Sanchez Martinez a sorti un carton rouge pour une main de Pallois dans la surface après à peine plus d’un quart d’heure de jeu.

Dans les autres rencontres de ce début de soirée, les Portugais du Sporting se sont qualifiés en s’imposant au Danemark contre Midtjylland 4-0 (aller: 1-1) et les Espagnols de Séville, malgré une défaite 2-0 aux Pays-Bas contre Eindhoven, ont aussi passé à la faveur de leur victoire 3-0 au match aller.

La rencontre entre Monaco et le Bayer Leverkusen est en prolongations.

