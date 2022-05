CONCOURS | 30 x 2 places à gagner – Diabolo Festival Gagnez des places pour le Diabolo Festival. 10 x 2 billets pour le concert de Gaëtan le samedi 25 juin 2022 à 11h, 10 x 2 billets pour le concert de Gaëtan le dimanche 26 juin 2022 à 11h et 10 x 2 billets pour le spectacle de cirque Zwäi le samedi 25 juin 2022 à 16h30.



Diabolo Festival Lionel Flusin © elo

Gaëtan

Chope la Banane

Chanson, de 4 à 9 ans

Gaëtan est de retour à Diabolo avec son ukulélé pour un concert vitaminé et pop où l’on retrouve son univers tendre et déjanté. Ça va swinguer, ça va chauffer, préparez-vous à chanter à tue-tête les tubes incontournables de l’artiste entouré de ses musiciens, mais aussi ses chansons désormais cultes comme Disco Fraise, Souris verte ou Jimmy Mastic.

Auteur-compositeur-interprète de six albums, dont trois disques d’or, applaudi par plus de 50’000 fans lors de ses tournées dans toute la francophonie, Gaëtan est un sacré lascar qui taille sa route comme il cisèle sa carrière, avec succès et panache. Venez vivre cet événement en famille, nul doute que vous sortirez de ce spectacle avec une banane d’enfer!

Zwäi

Cie E1NZ

Cirque, de 6 à 10 ans

Résumer le duo d’artistes suisses E1NZ en quelques mots n’est pas chose aisée. Dans un univers épuré fait de cordes, de bouteilles, de diabolos et d’une table, Esther et Jonas Slanzi nous emmènent dans un univers où se mêlent différents genres artistiques et prouesses esthétiques. Il recherche l’ordre parfait… elle aspire à la légèreté des hauteurs. On se chamaille, on se taquine, on s’aime et on réalise qu’on a besoin l’un de l’autre pour réaliser ses rêves.

ZWÄI est une parabole sur la vie et l’amour, une œuvre de cirque-théâtre qui s’adresse à toute la famille.

Informations complémentaires: www.diabolofestival.ch