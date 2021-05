Pas de voleur, pas d’escroc – Diamants volés, affaire classée: l’État passe à la caisse Trois hommes avaient été mis en cause lors de cette longue enquête portant sur des pierres précieuses d’une valeur de 2,3 millions de dollars volatilisées à Genève. Fedele Mendicino

Image d’illustration. KEYSTONE

En 2009, la justice genevoise enquêtait sur deux hommes suspectés d’avoir volé pour 2,3 millions de dollars de diamants à un gemmologue de la place. Douze ans plus tard, le bilan de cette énigme est pour le moins mitigé: les présumés voleurs arrêtés et détenus ont été mis hors de cause en 2015, et l’État a dû leur verser 140’000 francs. Quant au diamantaire, il avait été soupçonné d’avoir voulu dénoncer un vol imaginaire pour arnaquer l’assurance. Selon nos renseignements, la procédure contre lui est aujourd’hui classée «en l’absence de soupçons suffisants». Et voilà que l’État doit lui donner 23’000 fr. pour ses frais d’avocats, son dommage économique et la détention injustifiée durant ses 16 jours passés à Champ-Dollon. À ce jour, les pierres précieuses restent introuvables.