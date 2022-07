En concert au Montreux Jazz Festival – Diana Ross, icône du rêve américain en couleurs Première superstar féminine noire, la chanteuse de 78 ans a marqué les années 60, 70 et 80, ouvrant la voie à la longue cohorte des interprètes soul-R’n’B, de Janet Jackson à Beyoncé. Fabrice Gottraux

Diana Ross, le 3 juillet 1987 à Los Angeles lors d’une séance photo. HARRY LANGDON/GETTY IMAGES

Les «Minions» font actuellement fureur au cinéma. Les homoncules couleur banane sont impayables. Et la musique ne fait qu’en rajouter. Pour accompagner le second long-métrage de la franchise, la production pioche dans les flamboyances disco. Comme dans les années 70. Comme lorsque Diana Ross faisait un carton sur les pistes de danse. Juste retour des choses, la chanteuse interprète un titre pour le film, «Turn Up The Sunshine», nouveauté rétro enregistrée avec le groupe australien Tame Impala.