On se cultive ce week-end – Diapason, animation, fiction et expositions

Roméo et Costello

Accompagnée du Quatuor Sine Nomine, Carine Séchaye chante et déclame des mots passionnés à Roméo sur les planches du Casino-Théâtre de Rolle, de vendredi à dimanche, avant L’Oriental à Vevey. Signé Odile Cornuz, le texte de «Romeo: des lettres» fait écho aux «Juliet Letters» d’Elvis Costello. NRO

«The Glass Room»

Leili Yahr décrypte les relations entre l’Iran et les États-Unis dans «The Glass Room», création mariant fiction et documentaire, à l’affiche jeudi et vendredi au Théâtre Benno Besson à Yverdon puis en tournée romande. Le texte, signé Diane Muller, retrace – non sans humour – les rapports diplomatiques tendus entre les deux nations ennemies. Avant le spectacle, vendredi à 17 h, projection du film «Ambassade» de Daniel Wyss et Leili Yahr. NRO

Exposition Gagner du temps!

Le slogan de Polaroïd «Take a picture, it will last longer» est une belle promesse, celle de prolonger l’instantané et de l’inscrire dans une durée. On comprend qu’il ait inspiré le titre de l’exposition du Centre d’enseignement professionnel de Vevey à voir jusqu’à vendredi (9 h-18 h) et son contenu. Imaginée en collaboration avec le Théâtre de Vidy à Lausanne dans l’esprit d’un laboratoire artistique où s’échangent les expériences d’un médium qui fige les choses et celles d’un univers en action, elle a entraîné les étudiants en photographie à rencontrer les arts vivants, puis à témoigner de cette expérience. FMH

Bach, le fils maudit

Créé il y a quelques années à Moudon, le spectacle de Jean Chollet autour du fils aîné de Jean-Sébastien Bach reprend vie dans son Bateau-Lune. «Le fils maudit» met en scène Wilhelm Friedemann, son admiration pour son père, et leur incompréhension réciproque, car ces deux êtres étaient trop différents pour s’entendre. Anne Chollet et Jamila Garayusifli assurent la partie musicale. MCH

«Conte des contes»

Les illusions et sortilèges de Giambattisa Basile sont de retour au TKM. «Le conte des contes», sublime fable grand-guignolesque signée Omar Porras, déploie ses charmes jusqu’au 19 mars. Sur scène, les histoires de «Cendrillon», de «La Belle au bois dormant» ou du «Petit Chaperon rouge» reprennent leurs couleurs d’origine: cruelles, sanglantes, voire scabreuses, dans ce spectacle envoûtant. NRO

Animation: les secrets de la nuit

Qui a peur dans le noir? Au City Pully ce dimanche, «Les secrets de la nuit» donne tous les trucs pour s’en sortir quand on est petit. Grâce à une conteuse, une modiste et une musicienne, les mystères se dévoilent, bruissent de mille histoires et chansons. Et les méchantes petites trouilles s’évanouissent. Une fois rassurés, les jeunes spectateurs peuvent participer à un atelier de bricolage. Avec Barbara Sauser (récit), Aurélie Emery (musique), Ariane Delabays (création de chapeaux). CLE

Classique: «Dolce sonno»

La saison lausannoise de musique ancienne invite la cantatrice Ulrike Hofbauer. Son soprano lumineux sera enluminé par la trompette naturelle de Jean-François Madeuf et l’Ensemble &cetera dans la musique éclatante d’Alessandro Scarlatti. MCH

