[Série 1/6] Les showrunners de génie – Dick Wolf, expert de la loi et l’ordre Dick Wolf lance notre série d’été consacrée aux créateurs de séries les plus populaires. Passionné de la machine policière et judiciaire, il est le père prolifique de «New York, unité spéciale» et de «FBI». Anne-Catherine Renaud

Dick Wolf explique le succès de ses séries dans «Entertainement Weekly»: «La recette, il faut la chercher dans l’écriture et la distribution. Je ne regrette pas un seul de mes choix de casting.» Emma McIntyre/Getty Images

Il est environ 23 h. Une voix off introductive, masculine et monocorde, lance la série sur l’écran noir: «Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d’une unité d’élite, appelée «unité spéciale des victimes». Voici leurs histoires.»