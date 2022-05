Santé et pandémie – Didier Pittet célèbre sa dernière Journée de l’hygiène des mains Le professeur genevois, cocréateur de l’événement, s’est associé à Manchester United pour la dernière édition avant sa retraite. Interview. Aurélie Toninato

Didier Pittet dans le vestiaire de l’équipe Manchester United. Pour sa dernière campagne de sensibilisation, le professeur a tourné quelques vidéos avec les équipes féminines et masculines de foot. DR

Depuis 2020, il est omniprésent dans les médias sur tous les sujets liés au Covid-19, que ce soit des questions pointues sur la dangerosité du virus ou plus triviales sur le risque de contamination en partageant une fondue. Didier Pittet, chef du Service de prévention et de contrôle de l’infection aux Hôpitaux universitaires de Genève et directeur du Centre collaborateur pour la sécurité des soins de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a donné de la voix sans répit, en France également, où Emmanuel Macron l’a nommé à la tête d’une mission indépendante d’évaluation de la gestion de la crise.