Figure controversée – Didier Raoult poussé vers la sortie Le professeur controversé a été invité à prendre sa retraite de l’institut qu’il a créé et qu’il dirige à Marseille. Lucie Monnat

Didier Raoult ne fait pas l’unanimité. Keystone

Didier Raoult, connu pour ses positions controversées sur la lutte contre le coronavirus, devrait bientôt être contraint de raccrocher la blouse. Selon le quotidien «Le Monde», tant l’Université marseillaise que l’hôpital dont dépend l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) «Méditerranée Infection», ont décidé de ne pas prolonger le mandant du microbiologiste de 69 ans. Une liste de successeurs potentiels sera présentée dès septembre au conseil d’administration de la fondation qui pilote l’institut créé et dirigé par Didier Raoult depuis 2011.

Ainsi, dès le 31 août 2021, le professeur sera mis à la retraite. Sa demande de repousser son départ n’a pas été acceptée par sa direction, qui «ne voit pas d’objet à prolonger Didier Raoult, ne serait-ce que pour deux journées et demie par semaine, comme il le demande, a précisé au «Monde» le professeur Jean-Luc Jouve, président de la commission médicale d’établissement de l’université. Il y a largement les équipes nécessaires, à l’IHU, pour que son départ soit comblé.»

«Depuis le début de la pandémie, il y a eu des désaccords, notamment sur la communication ou les pratiques médicales de l’IHU, mais, avec la question de la vaccination, un cap a été franchi.» Jean-Luc Jouve, président de la commission médicale d’établissement de l’Université de Marseille, dans «Le Monde»

Fraîchement nommé à la tête de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), François Crémieux semble également peu enthousiaste à l’idée de prolonger la carrière du professeur. «Il pourrait rester en poste, mais il n’est pas raisonnable que l’IHU soit dirigé par quelqu’un qui n’est plus ni praticien hospitalier ni universitaire», déclare-t-il également au «Monde». François Crémieux souhaite ainsi recruter «un chercheur ou une chercheuse, légitime, charismatique et reconnu par ses pairs dans le domaine des maladies infectieuses».

Le sous-entendu est à peine voilé. Les positions de Didier Raoult, notamment sur la vaccination, ont fini de dégrader les rapports entre le professeur et sa direction. Dans une vidéo mise en ligne le 18 août sur sa chaîne YouTube, Didier Raoult affirme entre autres que la vaccination contre les variants n’est pas démontrée, et que le variant Delta est moins grave que décrit par ses collègues et autorités sanitaires.

Des affirmations qui passent mal à l’heure où l’Hôpital de Marseille peine à convaincre les 40% de ses salariés qui ne sont pas vaccinés. «Depuis le début de la pandémie, il y a eu des désaccords, notamment sur la communication ou les pratiques médicales de l’IHU, mais, avec la question de la vaccination, un cap a été franchi», confirme au quotidien le Jean-Luc Jouve.

Vague de soutien

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle a provoqué une vague d’indignation parmi les soutiens du professeur. Parmi eux, des personnalités de l’extrême droite tels que l’ancien conseiller de Marine Le Pen Florian Philippot et Jean-Marie Le Pen en personne. «Vouloir mettre le professeur Didier Raoult à la retraite est un acte odieux gravement préjudiciable au débat scientifique, à croire que chez nous règne déjà l’esprit taliban», a écrit l’ancien président du Front national.

La décision finale de ne pas prolonger le mandat du professeur Raoult devra cependant encore être validée par le conseil d’administration de l’IHU, ainsi que ses quatre autres membres fondateurs, l’Institut de recherche pour le développement, le Service de santé des armées, l’Institut Mérieux et l’Établissement français du sang. Didier Raoult n’a quant à lui pas réagi, ni dans les médias, ni sur les réseaux sociaux.

