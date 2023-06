Football – Didier Tholot de retour sur le banc du FC Sion Le club sédunois a officialisé le retour de l’entraîneur français, pressenti depuis plusieurs jours pour succéder à Paolo Tramezzani. Il s’agira de son quatrième passage en Valais. Brice Cheneval

Didier Tholot a déjà entraîné le FC Sion en 2003, de 2009 à 2010 puis de 2014 à 2016. AFP

Décidément, le FC Sion est friand des comebacks à répétition. Après Paolo Tramezzani, qui s’était vu confier le banc pour la quatrième fois il y a un mois avant d’être écarté en fin de saison, le club sédunois s’est encore tourné vers une tête bien connue pour succéder à l’Italien, en la personne de Didier Tholot (59 ans). Pressentie depuis plusieurs jours et l’annonce de son départ de Pau, la nouvelle a été officialisée ce jeudi.

Le technicien français a accepté de vivre une sixième expérience en Valais. Passé par Sion comme joueur en 1997 puis lors de la saison 1998-1999, avant d’y achever sa carrière en 2004 dans un rôle hybride d’entraîneur-joueur, il s’est ensuite assis sur le banc à deux reprises: de 2009 à 2010 et de 2014 à 2016. Sous son égide, les Sédunois ont remporté deux Coupes de Suisse, en 2009 et 2015, et ont également atteint les 16es de finale de la Ligue Europa en 2016.

Didier Tholot dirigeait Pau - pensionnaire de Ligue 2 française - depuis l’été 2020 et est parvenu à maintenir le club béarnais au terme de ses trois saisons à la barre.

«Le FC Sion se réjouit de pouvoir compter à nouveau sur les compétences de Didier Tholot, indique le club dans un communiqué. Son style de jeu, ses valeurs et ses principes permettront de repartir sur des bases saines au moment où le club doit entamer une reconstruction. Nous sommes convaincus que Didier Tholot possède toutes les qualités pour mener à bien ce nouveau projet.»

