Au Théâtre de Vidy - Dido, poète d’un théâtre engagé

L’écrivain et comédien congolais Dieudonné Niangouna retrace le fil de sa vie dans «De ce côté». Rencontre.

Pour Dieudonné Niangouna, le théâtre est souffle de vie. Le dramaturge et comédien congolais dépeint son art à la manière d’un conte africain, où les tréteaux se trouveraient au pied d’un arbre, un baobab peut-être, au milieu d’un village. Un lieu «où les gens viennent se mettre à l’ombre, le temps de s’abreuver d’une parole qui les met face à ce qu’ils traversent. Cette parole leur permet aussi d’évacuer ce qu’ils vivent et de partager ces moments ensemble. Le rôle de l’artiste est de mener cette cérémonie.»

Volubile, le poète né en 1976 à Brazzaville a inventé son écriture, poétique et indocile, sur les ruines de la guerre civile. En 1997, il y fonde la compagnie Les Bruits de la rue, puis, en 2003, le Festival Mantsina sur Scène. Ses pièces fascinent, le voilà invité à monter ses œuvres au Festival d’Avignon, en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud. Nomade, il partage sa vie entre le Congo et la France.