Différend diplomatique – Le «comportement dangereux et agressif» de la Chine est condamné Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont publié un communiqué commun ce vendredi pour dénoncer les revendications de Pékin en matière maritime.

«Nous nous opposons fermement à toute tentative unilatérale de changer le statu quo dans les eaux de la région indo-pacifique», déclarent les dirigeants des trois pays. AFP/Jim WATSON

Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont condamné le «comportement dangereux et agressif» et les «revendications maritimes illégales» de la Chine en matière maritime, dans un communiqué commun publié vendredi sur fond de tensions entre Pékin et les Philippines autour d’un atoll disputé.

«Nous nous opposons fermement à toute tentative unilatérale de changer le statu quo dans les eaux de la région indo-pacifique», déclarent les dirigeants des trois pays, réunis pour un sommet inédit à Camp David, en ajoutant: «Nous réaffirmons l’importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan.»

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.