Les JO de Tokyo en direct - Difficile journée en mer pour Maud Jayet

Tennis

Belinda Bencic (24 ans, WTA 12) a l’assurance de remporter une médaille olympique au Ariake Centre Court. Elle quittera la compétition de simple avec de l’or ou de l’argent.

En effet, jeudi, en demi-finale, la Saint-Galloise s’est imposée en trois sets contre la Kazakhe Elena Rybakina (22 ans, WTA 20). Le score: 7-6 (2) 4-6 6-3.

La tête de série No 9 a sauvé six balles de set dans la première manche avant de remporter le tie-break. Elle a ensuite laissé échapper le deuxième set après avoir réussi le break d’entrée. Elle a enfin trouvé les ressources physiques et morales pour passer l’épaule dans la dernière ligne droite.

Belinda Bencic AFP

La Suissesse tentera de décrocher le plus prestigieux des métaux dans un face-à-face contre la gagnante de la rencontre entre l’Ukrainienne Elina Svitolina (26 ans, WTA 6) et la Tchèque Marketa Vondrousova (22 ans, WTA 42), qui ont rendez-vous en demi-finale ce jeudi.

Bencic a de surcroît la possibilité d’accéder à deux podiums à Tokyo. Ce jeudi, associée à la Zurichoise Viktorija Golubic, elle livrera la demi-finale de la compétition de double contre les Brésiliennes Laura Pigossi et Luisa Stefani.