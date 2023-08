Mexique – Diffusion choc d’images du probable assassinat de cinq jeunes Une vidéo en cours d’authentification montrerait l’assassinat de cinq jeunes enlevés vendredi dernier en se rendant à une fête, dans l’État du Jalisco, un des fiefs du narcotrafic.

Image d’illustration. AFP

Le Mexique, où les faits de violence sont légion, était en état de choc mercredi après la diffusion sur les réseaux sociaux d’images de l’assassinat présumé de cinq jeunes kidnappés la semaine dernière dans l’ouest du pays.

Une photo et une vidéo sont en cours d’authentification, avec les proches des jeunes âgés de 19 à 22 ans, enlevés vendredi soir dernier en se rendant à une fête, dans l’État du Jalisco, un des fiefs du narcotrafic. Sur la photographie, figurent cinq jeunes agenouillés et mains liées et dans la vidéo, l’un d’eux est attaqué au couteau, au milieu des autres gisant au sol.

Les familles «considèrent qu’il y a de fortes possibilités (…) qu’il s’agisse de leurs proches», a déclaré mardi le procureur en charge de l’enquête, Blanco Trujillo, lors d’une conférence de presse.

Le parquet a bouclé mercredi le site d’une ferme où des taches de sang et des chaussures ont été retrouvées, «laissant supposer que les cinq jeunes se trouvaient» sur les lieux, selon son communiqué. Deux véhicules, appartenant aux victimes, ont été retrouvés dont un incendié, dans lequel un corps a été découvert.

Crime organisé

Se déclarant en deuil, la candidate à l’investiture de l’opposition pour la présidentielle de 2024, la sénatrice Xóchitl Gálvez a annoncé suspendre sa campagne pendant 24 heures «par respect pour les familles». En revanche, le président Andrés Manuel López Obrador a éludé mercredi les questions des journalistes sur l’affaire lors de sa conférence du matin, ce qui lui a valu de vives critiques sur les réseaux sociaux.

C’est «évidemment lié au crime organisé», a déclaré le gouverneur du Jalisco, Enrique Alfaro, sur la plateforme X (anciennement Twitter). «Nous sommes face à des attaques irrationnelles, violentes et directes de la stabilité du Jalisco et qui exigent une réaction de l’État mexicain», a-t-il ajouté.

Le Mexique a enregistré plus de 420’000 meurtres et au moins 100’000 disparus depuis une offensive militaire lancée contre les cartels en 2006.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.