Commerce – Digitec Galaxus a vu ses ventes bondir de plus de moitié en 2020 Les ventes de Digitec Galaxus ont presque doublé dans les cantons de Genève, du Tessin et du Valais.

La filiale du groupe Migros a connu des ventes exceptionnelles en 2020 en lien avec la pandémie. Roland Fischer/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0

Digitec Galaxus a réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires de près de 1,83 milliard de francs, soit 59% de plus qu’en 2019. Dans les cantons de Genève, du Tessin et du Valais, les ventes se sont même envolées de plus de 90%. «Pendant l’année de la pandémie, la demande de produits de première nécessité et de tous les groupes de produits a été particulièrement forte», a indique la filiale du groupe Migros mardi dans un communiqué.

A la faveur de l’essor du télétravail en raison de la crise sanitaire, les ventes de matériel informatique ont décollé de 50%, mais le chiffre d’affaires le plus important a été réalisé dans les segments «Bricolage + Jardin» et «Bébé + Parents», suivis de «Beauté + Santé, Sport» et «Habitat et Cuisine», qui ont tous vu leurs recettes plus que doubler.

Capacités d’entreposage revues

La mise en service en avril d’un nouvel entrepôt de petites marchandises entièrement automatisé à Wohlen, dans le canton d’Argovie, a permis au commerçant en ligne d’augmenter de 60% ses capacités de stockage. «Nous avons eu la chance que les travaux de construction soient déjà bien avancés si bien que la mise en service a gagné quelques semaines», a commenté le directeur général (CEO) de Digitec Galaxus, Florian Teuteberg, cité dans le communiqué.

Pour les articles volumineux, le groupe a doublé sa capacité d’entreposage à Dintinkon, toujours en Argovie, et loué un espace supplémentaire à Roggwil, dans le canton de Berne.

L’extension de l’infrastructure logistique s’est également traduite par la création de 600 emplois, et de nouveaux projets sont «en cours de planification». À l’été 2023, un centre de service et de distribution d’une capacité de 450 postes devrait voir le jour.

La filiale allemande de Galaxus a également connu une marche des affaires «encourageantes» pendant l’année, sans plus de détails. Outre-Rhin, le magasin en ligne a franchi la barre des 300’000 clients juste avant la fin de l'année, et entend «considérablement» étoffer son assortiment de produits.

ATS/NXP