Le don d’organes est un acte résolument moderne, puisqu’il est contemporain au développement des technologies qui ont permis les transplantations. Sa mise en œuvre pose toutefois encore de nombreux problèmes pratiques.

La technique des transplantations a fait naître des espoirs, en partie fondés, auprès d’un public qui était autrefois condamné à un long déclin physique et une vie altérée. Ce type de développement a une contrepartie sociétale: il nécessite des opportunités de dons, à savoir des personnes prêtes à fournir un organe. Les besoins sont importants, alors même que le nombre des donneurs ne croît pas en conséquence.

«Le nombre de personnes ayant fait part de leur disponibilité à faire don d’un organe demeure bas en comparaison avec d’autres pays.»

Il existe un certain paradoxe entre une opinion suisse généralement altruiste et favorable au don d’organes et le nombre de donneurs annoncés, peu en adéquation. En d’autres termes, le nombre de personnes ayant fait part de leur disponibilité à faire don d’un organe demeure bas en comparaison avec d’autres pays.

En 2021, le nombre de personnes en attente d’un organe en Suisse était de l’ordre de 1500. Quelque 500 personnes ont pu bénéficier d’une transplantation, alors qu’un peu plus de 70 personnes sont décédées.

Les solutions crédibles et praticables pour tenter d’améliorer la situation actuelle ne sont pas légion; parmi elles, le consentement présumé, dont le projet est soumis au verdict populaire, le 15 mai prochain. Il s’agirait de lever un certain nombre d’incertitudes quant au prélèvement d’organes sur des personnes qui ne se seraient pas clairement positionnées de leur vivant.

La votation ne concerne que les donneurs décédés et en état de mort cérébrale qui sont aux soins intensifs. Le changement de procédure proposé par la nouvelle loi n’est pas fondamentalement différent de la pratique actuelle. Jusqu’à présent, la personne enregistrée dans un répertoire ou ayant manifesté clairement sa volonté, et sa famille ne s’y opposant pas, devenait donatrice. Avec le changement législatif, chacun sera donneur potentiel pour autant que la personne n’ait clairement dit non ou que ses proches ne s’opposent.

Incertitudes et tabous

Sans traces claires, une certaine incertitude demeure quant aux intentions de la personne concernée et les familles seront toujours amenées à intervenir et à décider en dernier recours. La technologie la plus avancée ne résout pas fondamentalement le doute autour de l’action du don. La thématique renvoie à plusieurs tabous, dont celui de la mort.

La question posée interroge des considérations intimes et profondes, comme celles du rapport au prochain, du vivre ensemble, de son appartenance au groupe. Pour qui et pour quoi donner un ou des organes qui nous seront inutiles à l’avenir? C’est le sens même du don à l’Autre qui est débattu. La procédure peut changer, le dilemme persiste.

René Knüsel Afficher plus

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.