Et si l’on tentait à nouveau le coup des dimanches sans voitures? Passons les rires gras et sarcasmes habituels, l’idée vaut la peine qu’on s’y attarde, ne serait-ce que le temps d’un (long) feu rouge.

On nous dit que la crise énergétique est à nos portes, qu’il faudra consommer moins de fuel et d’électricité. Quelques jours par année sans automobiles, à essence/diesel («thermiques», c’est plus soft) ou électriques, ne feraient donc pas trop de mal.

«La voiture est entrée dans nos cerveaux, littéralement.»

On nous le dit depuis des lustres – et c’est désormais un fait notoire –, l’ensemble des activités humaines productrices de gaz à effet de serre est la cause principale du changement climatique. Rien que dans le canton de Vaud avec ses quelque 420’000 voitures de tourisme, on libère chaque jour sur le bitume, au bas mot, 1000 tonnes de CO 2 . On ose à peine imaginer les quantités au niveau suisse. Quelques jours de répit par année, c’est peu, mais le ciel nous en saurait gré.

On nous dira à droite – en particulier du côté de l’UDC et de ses sympathisants – que le bon peuple a déjà dit non en 2003, affaire classée. Seulement voilà, en 2003, on ne parlait ni crise énergétique ni catastrophe climatique – la canicule de cet été-là allait être perçue comme un phénomène isolé, même une aubaine pour les agglutinés de la plage et les marchands de glace. Sans verser dans un optimisme béat, on peut supposer que l’initiative populaire de 2003 rencontrerait un bien meilleur accueil aujourd’hui.

On nous assènera, comme en 2003, qu’une telle initiative discriminerait notamment les personnes handicapées ou sans accès aux transports publics, qu’elle serait impraticable aux frontières et nuisible au tourisme (encore lui). Or, il va de soi qu’un tel projet, comme en 2003, autoriserait le Conseil fédéral à prévoir toutes sortes de dérogations dans l’intérêt public. Du reste, la Suisse a connu quatre dimanches sans voitures en 1956 et trois en 1973. À ce que l’on sache, la population a survécu, le tourisme aussi.

Dans l’émotionnel

On nous dira aussi – surtout du côté de l’UDC et de ses sympathisants – que le fait de priver une personne de sa voiture serait attentatoire à la liberté. Eh oui, chez bon nombre de nos braves concitoyens et de nos élus, on en est encore là. Le summum de ma liberté à moi, c’est de pouvoir prendre ma (grosse) bagnole et d’aller où je veux, quand je veux, et les écolos ne me feront point la leçon.

Et c’est ici que se situe le nœud du problème. Car en définitive, quand il s’agit de la bagnole, on est dans l’émotionnel. Un ancien parlementaire fédéral et professeur de droit, pourtant membre de l’ex-Parti radical, un jour devant son auditoire s’était lâché en demandant si la voiture n’allait pas à terme se voir accorder le statut de personne morale à part entière. De l’ironie pure, mais qui disait tout. La voiture est entrée dans nos cerveaux, littéralement. Quelques jours par an sans cette machine infernale nous aideront peut-être à nous en désaccoutumer un peu, qui sait?

Robert Ayrton Afficher plus Avocat

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.