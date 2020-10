Rapport de la Task force Covid – «Diminuez la moitié de vos contacts!» Les soins intensifs des hôpitaux seront débordés d’ici à trois semaines si le virus n’est pas stoppé dans son élan. Arthur Grosjean

Martin Ackermann, président de la Task force scientifique nationale COVID-19, estime que les politiques et la population doivent agir immédiatement pour stopper le virus. Keystone

Vous aviez prévu d’inviter six personnes à manger chez vous ce dimanche? Contentez-vous d’en convier trois. Vous vouliez rendre visite à Aline mardi et à Bastien jeudi? Contentez-vous d’aller voir Aline. Et reportez votre visite à Bastien à la semaine suivante.

Cette recommandation de réduire drastiquement ses contacts vient de la bouche même du président de la Task force scientifique nationale COVID-19, Martin Ackermann. Ce vendredi, il a donné le conseil suivant à la population: «Il faut réduire de moitié la fréquence de nos contacts!»

100 hospitalisations par jour