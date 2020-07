Tracasseries administratives – D’importants retards entravent la délivrance des actes de décès Ce document officiel devrait être délivré aux familles endeuillées quelques jours après le décès. Il faut aujourd’hui jusqu’à un mois pour l’obtenir. Selon le Canton, la situation est en passe de se normaliser. Frédéric Ravussin

L’acte de décès reste un document nécessaire pour faire résilier abonnements, baux, mais aussi pour permettre à la justice de paix d’ouvrir la procédure de succession. (Photo d’illustration) Laurent Guiraud

«On a perdu un être cher il y a un mois et on aimerait pouvoir aller de l’avant. Mais actuellement, des tracasseries administratives nous en empêchent», déplore Olivier Jaquiéry. Confronté à pareille situation, Maurice Klingler enchaîne sur le même ton: «On met dans l’embarras toutes les familles qui vivent un deuil…» Le premier vit en région lausannoise et a perdu sa maman le 22 juin. Le second, domicilié à La Côte, son épouse le 27 juin. Tous deux sont depuis dans l’attente de l’acte de décès que doit leur remettre l’état civil. Un document nécessaire pour faire résilier abonnements, baux, mais aussi pour permettre à la justice de paix d’ouvrir la procédure de succession.

Selon plusieurs entreprises de pompes funèbres, cet acte officiel est remis – quand tout va bien – dans les trois jours qui suivent le décès. «Avant, on le commandait et on le recevait suffisamment vite pour pouvoir le remettre à la famille le jour de la cérémonie», explique un employé. «Et dans certains cantons je crois qu’on les obtient le jour même de l’annonce du décès», reprend un de ses confrères.

Entre 18 et 28 jours

Directeur de Pompes funèbres Cassar SA, Pierre de Mestral est remonté. «Il ne faut en aucun cas perdre de vue ce que ça engendre auprès des familles.» Et il ne mâche pas ses mots: «C’est juste une catastrophe ce qui se passe actuellement. Bien sûr, on me dira que ce n’est pas mon boulot, mais les données à entrer pour établir un tel document, ça prend cinq minutes.» Et d’énumérer une liste de dossiers longtemps en suspens: pour cinq décès survenus entre le 15 et le 24 juin, il a dû attendre au mieux dix-huit jours et au pire… vingt-huit jours pour obtenir ce document. «Le 15 juillet, j’ai appelé l’Office d’état civil pour qu’on établisse l’acte d’un décès constaté le 30 juin, parce que la famille devait partir à l’étranger. On m’a d’abord dit qu’il n’était pas prévu de s’en occuper pour le moment. Mais je l’ai eu», reprend-il. Maurice Klingler n’a pas eu cette chance: «On m’a répondu qu’ils avaient bien enregistré la demande des pompes funèbres le 2 juillet, que le dossier était en attente et… que ça prendrait le temps qu’il faudrait.»

Alors que se passe-t-il? Dans les milieux professionnels, on met le doigt sur des mesures d’économie prises par le Canton ou sur le déménagement – provisoire – de l’office de Morges à Yverdon, qui a accentué une tendance qui se faisait sentir depuis 2019. Tout en rappelant deux choses: que ce n’est pas la première fois que de tels retards sont pris et que tout allait mieux pendant la période de semi-confinement du printemps. «Parce qu’il faut aussi dire quand les choses se passent bien. Les cinq offices ont été centralisés et le personnel a fait un boulot extraordinaire», reconnaît Pierre de Mestral.

Au Canton, où l’on affirme être conscient de la situation, on évoque aussi la crise sanitaire. Mais pas dans les mêmes termes. «Nous n’avons jamais cessé notre activité, mais nous étions astreints au télétravail et il ne nous était plus possible d’accueillir les administrés dans nos bureaux», explique Frédéric Rouyard, responsable de la communication au Service de la population. Un certain nombre de tâches n’ont ainsi pas pu être réalisées et viennent augmenter la charge de travail actuelle du personnel. «Nous sommes désolés des désagréments causés. L’établissement de ces actes de décès reste néanmoins parmi nos priorités et nous traitons actuellement les dossiers arrivés fin juin. Le problème va se résorber.»

Pour lui, le transfert des activités de l’office de Morges à celui d’Yverdon en début d’année n’est en aucun cas une cause de la situation actuelle. «Mes collègues ont simplement changé de lieu de travail.» Quant à la cyclicité du phénomène évoquée par certains, il la met en relation avec des délais qui s’étaient allongés il y a quelques années quand l’ensemble du service avait été informatisé.