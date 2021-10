Éducation des jeunes – Dire «bonjour» et «merci» s’apprend aussi par le sport La fondation Sport for life enseigne à 1200 jeunes athlètes de 5 à 18 ans ce que respect, solidarité, passion et persévérance signifient. Pierre-Alain Schlosser

Gabriel Salerno, du Tennis-Club Pully, distribue sacs et bouteilles en inox sur lesquels sont inscrites les quatre valeurs enseignées: respect, solidarité, passion et persévérance. PATRICK MARTIN

Ce mercredi après-midi, une nuée d’enfants d’une dizaine d’années sont rassemblés autour de Gabriel Salerno. Membre du comité du TC Pully, c’est lui qui sert d’intermédiaire entre la fondation Sport for Life et le club de tennis. L’homme distribue des sacs et des bouteilles en inox, sur lesquels sont inscrites quatre valeurs essentielles: respect, solidarité, passion et persévérance.