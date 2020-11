- Les annonces de la France ont-elles influencé votre décision de rouvrir les commerces?

Mauro Poggia: «Ce serait mentir de dire que cela n'a pas d'influence.»

Nathalie Fontanet: «Les mois de novembre et décembre sont les mois les plus importants de l'année pour les commerçants (40% de leur chiffre d'affaires). Un samedi de plus fermé aurait été impossible, sachant que les cantons et les pays qui nous entourent ont leurs commerces ouverts. Plus il y a d'incompréhension, moins il y a d'adhésion de la part de la population.»