Bruxelles: les patrons européens réclament une relance massive

Les représentants des patronats allemand, français et italien réclament à Bruxelles et aux gouvernements de l'UE des mesures de relance pouvant aller jusqu'à 5% du PIB pendant cinq ans, et plus largement un plan à l'échelle européenne, dans une tribune à paraître mardi dans la presse européenne.

AFP

«Une réponse majeure de politique publique s'impose. La coopération européenne et internationale pour la sortie de crise et pour la reprise est indispensable», estiment Vincenzo Boccia, président de Confindustria en Italie, Dieter Kempf, président du BDI allemand, et Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef français, dans ce texte publié notamment dans le quotidien économique Les Echos.