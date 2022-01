Tradition du hockey sur glace – Dis, combien d’argent vas-tu mettre au tableau? Avant d’affronter son ancienne équipe, un joueur promet quelques billets à ses coéquipiers en cas de victoire. Anecdotes de vestiaires. Emmanuel Favre

C’est sur un tableau, dans le vestiaire, loin des regards, que les joueurs écrivent le montant qui sera versé à l’équipe en cas de victoire. Yvain Genevay/Le Matin Dimanche

«Combien vas-tu mettre au tableau?» Avec «Focus», «Let’s go» et «Come on, boys», ces mots sont assurément les plus prononcés dans l’intimité d’un vestiaire très codifié d’une équipe de hockey sur glace.

Une origine floue

L’origine de ce cérémonial demeure floue, mais semble dater des années 1980 et trouver ses racines en Amérique du Nord. Historien du hockey et chargé de cours à l’Université du Québec à Montréal, Michel Vigneault nous a fait part de son ignorance lorsque nous avons sollicité ses compétences par courriel: «Je l’ai appris par les commentateurs en regardant un match il y a environ une quinzaine d’années. Il semble que cette tradition remonte à bien plus longtemps, au moins aux années 1980 car l’un des commentateurs (ancien coach) en parlait comme si cela était normal. Il était impliqué dans le hockey professionnel depuis le début des années 1980.»