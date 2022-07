Abo Monde du travail La semaine de 4 jours, c’est pour quand?

Espagne, Islande, Suisse allemande… La semaine de 4 jours semble avoir partout le vent en poupe, sauf en Suisse romande. Pourquoi ce retard? Et si on s’y mettait toutes et tous, histoire d’arrêter enfin de vivre pour travailler? Enquête.