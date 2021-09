La rédaction - «Dis, tu n’aurais pas un chargeur?»

Vous êtes invité chez des amis, votre smartphone rend l’âme et vous avez oublié votre chargeur. Commence alors la quête dudit Graal qui voudra bien s’adapter au port de votre téléphone. Et la conversation sans fin qui va avec. Entre le trop grand, le trop petit, l’amie qui ne jure que par son iPhone, son mari qui prétend dur comme fer qu’il ne faut pas mélanger les chargeurs au risque de voir exploser les appareils, le pro qui vous propose un chargeur rapide, les enfants qui ne veulent pas prêter les leurs car ils rechargent 24/7 leurs objets connectés. Et la phrase de la maîtresse de maison qui achèvera de vous culpabiliser: «Tu as vraiment besoin de ton téléphone, ce soir?»

Tout cela, c’est du passé, nous promet la Commission européenne. Elle a proposé jeudi une directive qui doit permettre aux Européens d’utiliser un même chargeur, quelle que soit la marque de leur smartphone. Ces derniers, mais aussi les tablettes, casques audio ou enceintes musicales seront dotées d’un port USB-C, qui équipe déjà la plupart des appareils fonctionnant sous Android, pour ceux qui, comme moi, l’ignoraient. Le fabricant qui voudra conserver son propre port sera obligé d’en fournir un deuxième, permettant de brancher ce fameux câble USB-C.

«Une législation contraignante devrait venir à bout des récalcitrants, et cela, dès 2024.»

Bref, l’amie qui ne jure que par son iPhone n’aura bientôt plus que ses yeux pour pleurer. Le géant Apple est d’ailleurs vent debout contre cette directive, lui qui a bâti une véritable culture identitaire autour de ses objets, avec son propre chargeur Lightning, vendu au passage plus cher que les autres. Et qui répète inlassablement qu’un chargeur unique tuera l’innovation.

Bruxelles veut enfin mettre de l’ordre dans un dossier qu’elle traîne depuis 2009. De trente chargeurs différents, nous sommes passés à trois aujourd’hui. Une législation contraignante devrait venir à bout des récalcitrants, et cela, dès 2024.

Jetés par milliers de tonnes

L’argument écologique enfin: nous possédons tous en moyenne trois chargeurs pour un téléphone mobile et, même si la plupart des fabricants n’en vendent plus avec leurs nouveaux produits, nous en jetons malgré tout, bon an mal an, 11’000 tonnes. Ou alors, si vous faites comme moi, ils finissent à la cave, dans un carton à chaussures, spaghetti de câbles dont certains remontent à nos premiers Nokia avec touches, plus lourds et encombrants à l’époque que le téléphone lui-même.

Dans les méandres bureaucratiques et les décisions souvent brumeuses de l’UE, voilà donc une fin logique que nous attendions tous (le bon sens voulant que la Suisse suive ses voisins européens). Nos vies de consommateurs seront enfin plus simples, en attendant la recharge sans fil qu’adoptent à petits pas les fabricants. Et j’aurai, personnellement, l’air un peu moins bête devant le vendeur d’électronique, la prochaine fois que j’achèterai un chargeur pour mon nouveau smartphone.

