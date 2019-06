Discrète, la sécurité se fera aussi ludique et surprenante

«Nous serons un peu comme les hôtesses de l’air qui s’attellent à éloigner tout stress des passagers», résume Frédéric Hohl, directeur exécutif. La Fête des Vignerons de Vevey a dû inventer son concept de sécurité. Élaboré depuis deux ans en collaboration avec la Confédération, le Canton et une entreprise privée, il se fonde sur la prévention et l’observation. Et aussi sur un riche programme d’animations. Cela afin d’occuper le visiteur et brider les mauvaises conduites. «La sécurité a évolué cette dernière décennie, rappelle Frédéric Hohl. Les gens en sont devenus demandeurs. Ils sont surpris lorsqu’on ne fouille pas leur sac à l’entrée d’une grande manifestation.»

Fouilles aléatoires

À la Fête des Vignerons, il s’agira de faire entrer quotidiennement 20'000 personnes dans l’arène. À l’entrée, l’alcool sera banni, tout comme les bouteilles en verre, les parapluies ou autres objets contondants. «Là, ce sera pour nous avant tout un travail d’observation, poursuit le directeur exécutif. Avec une règle de base: la discrétion. Les fouilles seront effectuées de manière aléatoire.» La Ville en Fête sera ouverte, elle, de 9 heures à minuit la semaine et jusqu’à 3 heures les week-ends. Un dispositif pour empêcher les camions et les voitures d’approcher les visiteurs est prévu, comme dans les autres grandes manifestations. Des plans canicule et pluie ont été établis pour tous les secteurs. Et les équipes se sont livrées à des exercices grandeur nature.

Mais ce qui importe aux organisateurs est de renforcer le sentiment de sécurité. Dans ce but, l’état de propreté sera maintenu au plus haut niveau possible. Une poubelle qui déborde ne rassure pas. De même la nuit inquiète. La zone des festivités bénéficiera dès lors d’un éclairage idoine. Et les points d’information seront nombreux. En outre, près de 150 hôtes et hôtesses assureront chaque jour un accueil personnalisé. «Le visiteur sera accompagné du début à la fin, relève Frédéric Hohl. Car s’il doit attendre son train de retour durant deux heures, il gardera, de surcroît, un mauvais souvenir de l’événement.»

Parallèlement, la direction de la Fête entend bien occuper et intéresser ses visiteurs tout au long de la journée. C’est pourquoi, aussi, elle s’est attelée à leur offrir au moins une ou deux activités par heure, spectacle, animations, restauration, achats ou promenade. «Et cela sur les 180'000 m2 de la zone de fête, ajoute Frédéric Hohl. En offrant partout des animations attractives, nous éviterons les concentrations de personnes.»

Les yeux de la Fête

Dans un but de prévention, des artistes de rue viendront à la rencontre du public. Des hommes-livres aborderont les passants. Une conteuse les fera rêver, tout en leur offrant de l’eau. Et les Marmousets, qui seront les yeux de l’événement, les égaieront dans la Ville en Fête. Ces initiatives visent notamment à détecter les comportements à risque. En effet, une petite altercation peut vite dégénérer. «C’est une des raisons pour lesquelles les parapluies ont été interdits dans l’arène (ndlr: des chapeaux et des pèlerines seront en vente), glisse Frédéric Hohl. Ouverts, ils gêneraient la vue des autres spectateurs, dont l’un pourrait réagir avec virulence.»

Il est prévu que l’équipe de conduite de la Fête se réunisse deux fois par jour afin d’analyser le déroulé des événements et de préparer les jours suivants.

