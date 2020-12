Nous sommes actuellement dans la deuxième vague de la pandémie du Covid-19, qui plonge à nouveau de nombreuses personnes dans le doute. Si tous les secteurs de l’économie méritent notre attention, j’aimerais soulever ici le cas particulier de l’économie domestique. Secteur précaire et si discret qu’il est peu pris en compte par nos autorités et reste le parent pauvre des crises économiques.

Discrète, l’économie domestique appartient à la sphère privée. Les femmes de ménage, nounous ou gardes-malades sont le plus souvent payées à l’heure, cumulent jobs et employeurs et, dans de trop nombreux cas, travaillent au noir. Nul besoin de rappeler que la première vague de la crise sanitaire les a très durement touchées. Images parlantes de ce printemps: des files d’attente sans fin aux points de distribution d’aide d’urgence dans nos villes.

«Les employé·e·s de maison n’ont pas pu toucher d’indemnités pour réduction d’horaire de travail.»

Parmi cette foule, nos employé·e·s de maison. Si le travail domestique n’a pas été interdit par les autorités pendant le semi-confinement, une grande confusion a régné quant au fait de faire venir ou pas travailler son employé·e. De nombreux employeurs·euses ont suspendu les rapports de travail, avec pour conséquence, pour beaucoup, le non-paiement des salaires. Contrairement à d’autres branches impactées, les employé·e·s de maison n’ont pas pu toucher d’indemnités pour réduction d’horaire de travail.

Une question se pose aujourd’hui: qu’avons-nous appris de la première vague et comment éviter que la deuxième ne plonge à nouveau dans la précarité des personnes ayant à peine de quoi vivre en temps normal?

Les chèques-emploi

Depuis plus de vingt ans, les services de chèques-emploi des différents cantons romands s’occupent de la déclaration des salaires des employé·e·s de maison, de renforcer leur couverture d’assurance et d’offrir information et formations sur leurs droits et leur sécurité au travail. Quotidiennement au contact d’employeurs·euses et de leur personnel, ils sont des observateurs importants de ce secteur et des problèmes inhérents. À l’heure de la pandémie, ils n’ont eu de cesse de relayer le mot d’ordre: employeurs et employeuses doivent maintenir le paiement du salaire durant la suspension du travail due à la crise sanitaire. Les employé·e·s de maison n’ont ainsi pu compter que sur la réactivité et le fair-play de leurs patrons et patronnes pour traverser cette crise.

Avec la deuxième vague, la question de la précarité se pose à nouveau. Des solutions constructives doivent être trouvées. S’il est de la responsabilité des employeurs·euses de payer leurs employé·e·s, les autorités sont appelées à apporter leur pierre à l’édifice pour éviter des chutes en cascade en cas de non-paiement ou de perte d’emploi. Ce n’est pas à la frange la plus précarisée de notre société de payer les frais de la crise sanitaire.