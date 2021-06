Sommet Biden-Poutine – Discussions «détendues» entre Parmelin et Poutine En clôture du sommet, le président de la Confédération s’est entretenu avec le président russe sur la sécurité en Europe et les échanges économiques. Julien Culet

Vladimir Poutine et Guy Parmelin se sont entretenus mercredi en compagnie de leurs ministres des affaires étrangères respectifs, Sergueï Lavrov et Ignazio Cassis, pendant une trentaine de minutes. KEYSTONE

Cette journée de sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine s’est conclue par une demi-heure d’entrevue du président de la Fédération de Russie avec Guy Parmelin, président de la Confédération, et Ignazio Cassis, ministre des Affaires étrangères. Ils avaient rencontré Joe Biden mardi. Des discussions qualifiées de «détendues» par le Vaudois. Pour preuve, ces images du conseiller fédéral tessinois plaisantant avec son homologue russe Sergueï Lavrov en attendant l’arrivée des présidents russe et suisse.

L’entrevue a débuté par quelques mots de Guy Parmelin et de Vladimir Poutine, chacun dans sa langue. Le premier a salué la tenue de ce sommet russo-américain à Genève. Le second a loué l’organisation suisse. «Permettez-moi de vous remercier encore une fois pour nous avoir fourni une plateforme excellente pour notre rencontre avec mon homologue américain. Genève a toujours montré son hospitalité», a félicité Vladimir Poutine.