L’invitée - Disons non à une fiscalité confiscatoire!

L’enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on avec raison. Alors que dire de l’enfer fiscal promis par l’«initiative 99%» des Jeunes socialistes, qui entend frapper le 1% des contribuables les plus fortunés? Ce texte, sur lequel nous nous exprimerons le 26 septembre, vise à imposer les revenus de la fortune mobilière (intérêts et dividendes) ou de la fortune immobilière (loyers), ainsi que les gains en capital, qui sont exonérés aujourd’hui. Ces revenus seraient en outre taxés à 150%, ajoutant ainsi des revenus fictifs à des revenus réels, ce qui est parfaitement contraire à la logique d’un système fiscal moderne.

Cette initiative doit donc être rejetée, et cela pour au moins trois raisons. Premièrement, il faut rappeler que le système fiscal suisse taxe déjà lourdement les investisseurs à travers un impôt sur la fortune, un impôt sur le revenu très progressif, ainsi qu’un impôt sur les successions.

«Aujourd’hui plus que jamais, c’est bien plutôt d’une amélioration des conditions-cadres que nos entreprises ont besoin.»

Alourdir notre fiscalité et ses équilibres subtils ne se justifie en aucune façon, d’autant plus que ce texte ne touchera pas que le 1% des plus riches: taxer le revenu du capital signifie imposer le revenu de tous les investissements effectués dans notre pays, que ce soit pour une start-up, une PME ou dans le domaine de l’immobilier. La Suisse renverrait alors l’image d’un pays où l’on taxe les gens sur un revenu qu’ils n’ont même pas réalisé. Allez attirer des investisseurs et stimuler l’esprit d’entreprise dans ces conditions… La Suisse, en tant que terre d’innovation fertile et prisée, s’en trouverait grandement affaiblie.

Ensuite, cette initiative ferait peser une charge supplémentaire substantielle sur les sociétés à travers son mécanisme d’imposition continue. Le seuil de 100’000 francs proposé par les initiants serait largement dépassé lors des successions dans les petites entreprises. Ce nouvel impôt concernerait la majorité des dévolutions et des ventes de sociétés.

On est donc bien au-delà de 1% de contribuables potentiellement touchés. Avec la taxation accrue des revenus du capital, l’initiative 99% freinerait les investissements. Elle toucherait l’ensemble des contribuables par effet de cascade et aurait de fait une incidence funeste sur l’emploi.

Entreprises fragilisées

Enfin, cette nouvelle ponction hors de toute mesure pourrait inciter des entrepreneurs aisés à s’expatrier vers des terres fiscalement moins confiscatoires. Ce n’est vraiment pas le moment d’alourdir l’imposition d’entreprises encore fragilisées par la pandémie et lourdement taxées.

L’action Vache à lait, lancée notamment par la CVCI, dénonce déjà l’appétit excessif du fisc vaudois. L’initiative 99% étoufferait dans l’œuf la reprise économique pourtant indispensable à la bonne marche de la société. Aujourd’hui plus que jamais, c’est bien plutôt d’une amélioration des conditions-cadres que nos entreprises ont besoin, afin d’assurer leur pérennité et, par voie de conséquence, prospérité et emplois.

Claudine Amstein

