Heureux dénouement – La jeune fille disparue retrouvée saine et sauve La jeune fille de 13 ans qui n’avait plus donné de nouvelles depuis qu’elle avait quitté son domicile familial samedi soir a été retrouvée par la police. La rédaction

La police a indiqué avoir retrouvé la jeune fille saine et sauve à Lausanne. (image d’illustration) KEYSTONE/POOL REUTERS/Denis Balibouse

La police cantonale vaudoise a révoqué un avis de disparition publié plus tôt ce dimanche. Les recherches visant une jeune fille vulnérable, âgée de 13 ans et domiciliée dans le Chablais vaudois ont connu un heureux dénouement: elle a été retrouvée saine et sauve à Lausanne. La jeune fille n’avait plus donné de nouvelles depuis samedi 29 octobre 2022, vers 22 heures, lorsqu’elle avait quitté le domicile familial.

La police recommande que toute photographie ou description complète de la personne concernée soit retirée des bases de données et publications effectuées. Cet article a été édité en ce sens.

