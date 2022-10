LIVRES | 21% de rabais pour les abonnés – Disparue en Lavaux Un violent incendie détruit une entreprise située dans le sublime Lavaux, une personne est retrouvée morte: Accident ou meurtre habilement camouflé?

Disparue en Lavaux DR

Christian Dick écrit des romans réalistes. Ce qu’il écrit, il l’a vécu: les régates, les virées en moto, les Fêtes des Vignerons, la traversée des États-Unis et, à pied, de la Suisse. Voyages ou situations décrites, caves de Lavaux ou hébergements d’urgence… il y était. Planter un décor et le rendre vivant ou reconnaissable l’ont passionné. Sur des faits réels et avérés, il greffe une histoire imaginaire et originale. Le Léman et Lavaux l’inspirent et sont indissociables de ses écrits. Ils constituent autant de microcosmes que de scènes de crime. C’est l’une d’elles qu’il vous invite à découvrir dans Disparue en Lavaux, dont l’un des thèmes est la récidive.

Parce qu’une enquête ne se résume pas à une confrontation et à une résolution, elle peut durer, virer de la lumière au désespoir, ou inversement. Un élément peut avoir été oublié, un témoin se rétracter ou se manifester soudain, le passé revenir et comme le reflux révéler des aspects négligés. Roman d’ambiance, étude comportementale, fresque sociale… Le suspense dure jusqu’à la dernière page.

