Lutte contre le Coronavirus – Dispositif antitriche pour les tests Covid gratuits Dès le 1er octobre, les tests privés pour obtenir le certificat Covid deviennent payants. Sauf exceptions. Arthur Grosjean

Les personnes allergiques médicalement à la vaccination continueront de bénéficier de tests gratuits. KEYSTONE/Gaetan Bally

Vous n’êtes pas vacciné? Vous êtes un fan de football ou un mélomane avide de concerts? Dès le 1er octobre, il vous faudra débourser une cinquantaine de francs pour faire un test rapide en pharmacie et obtenir un certificat Covid temporaire. Sans lui, pas question d’entrer au stade ou d’approcher une grande scène musicale.

Le Conseil fédéral a en effet décidé mercredi de rendre payants les autotests et les tests rapides. «Toutes les personnes souhaitant se faire vacciner ont eu la possibilité de le faire. Le Conseil fédéral considère donc qu’il n’est plus de la responsabilité de la collectivité de prendre en charge les tests des personnes non vaccinées.»