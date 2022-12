2022, l’année du vélo – Distingué par l’UCI, Vaud vise des Mondiaux en 2028 L’Union cycliste internationale a remis le label Bike Region aux autorités cantonales pour leur engagement. En attendant d’organiser les Championnats du monde de gravel. Pierre-Alain Schlosser

Le Canton et les Communes se sont beaucoup investis durant cette année au niveau du cyclisme. FLORIAN CELLA

«Nous avons envie que l’héritage de 2022 perdure et nous avons des perspectives communes de poursuivre ensemble cette promotion du vélo.» David Lappartient est fier de la collaboration avec le Canton de Vaud durant l’année 2022. Le président de l’Union cycliste internationale (UCI) a remis jeudi aux autorités vaudoises le label UCI Bike Region. Une distinction que seules 22 villes et régions ont reçue à ce jour. Ce label veut soutenir et distinguer les hôtes d’événements UCI qui développent le cyclisme sur leur territoire et promeuvent le vélo pour tous.