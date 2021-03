Berset et Maurer arrosés – Distribution de bières sous la Coupole fédérale Le président du Conseil des États estime que deux conseillers fédéraux ont mérité de boire un coup. Voici pourquoi. Arthur Grosjean

Le président du Conseil des États a offert une bière «Hopp Schwyz» à Ueli Maurer pour le récompenser de son travail sur la loi Covid.

Jeudi matin, c’était distribution de bières aux élus sous la Coupole fédérale. À la manœuvre, le président du Conseil des États UDC Alex Kuprecht. Il estime que les conseillers fédéraux Ueli Maurer et Alain Berset ont mouillé leurs chemises pour boucler la loi Covid qui vient en aide financièrement aux entreprises et aux particuliers.

Il faut dire que le vote de la loi a été sportif. Des heures de débats, des séances de préparation en commission, des modifications sans fin, des navettes entre les Chambres et tout cela sous la pression du temps puisque la session parlementaire se termine ce vendredi.

Berset n’a pas l’habitude de recevoir de cadeau d’un UDC.

Pour récompenser les deux conseillers fédéraux, Kuprecht leur offre en pleine salle du Conseil une bouteille de bière venant de son canton. Elle s’appelle «Hopp Schwyz». Et il promet qu’il en a encore en réserve dans son bureau en cas de soif inextinguible.

«Je n’ai pas dit que vous deviez la boire tout de suite.» Alex Kuprecht, président du Conseil des États

Alain Berset, qui a plutôt l’habitude de recevoir des quolibets que des cadeaux d’un UDC, fait remarquer qu’on est encore un peu tôt dans la matinée pour trinquer. «Je n’ai pas dit que vous deviez la boire tout de suite», lui rétorque Kuprecht devant une salle de sénateurs qui se gondole.

Mais la distribution de bières n’est pas terminée. Kuprecht invite aussi le conseiller aux États Christian Levrat, ancien président du PS et président de la commission de l’économie et des redevances, à passer dans son bureau pour siffler une «binch». Comme quoi l’alcool dissout les barrières politiques. Et comme dirait Bourvil dans son savoureux sketch «L’eau ferrugineuse», dix sous c’est pas cher.