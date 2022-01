L’invitée - Dites 34… pour 34 semaines de congé parental

Vous en souvenez-vous? Nous avons voté en faveur d’un congé paternité de 10 jours. Près de 82% de la population vaudoise a été convaincue que la place des deux parents au moment de la naissance de leur enfant est à ses côtés. Pour autant, l’engagement en faveur d’un congé parental d’une durée de 34 semaines – (16 semaines pour les femmes + 14 semaines pour l’autre parent + 4 semaines à se partager) – correspond plus à notre vie actuelle de travailleurs, de parents, de citoyens.

Les mesures de politique familiale en Suisse restent trop modestes et ne garantissent pas aux parents et à leurs enfants d’évoluer dans un contexte et un environnement favorables.

«Un congé parental de 34 semaines implique un partage des tâches entre les parents.»

Prenons l’exemple du manque de places en garderie. C’est pour la tranche d’âge de 4 à 18 mois que les carences sont les plus criantes. Pas de place assurée. En conséquence, les mères dans leur très grande majorité diminuent leur taux d’activité, hypothèquent leur carrière, leur assurance vieillesse, sans parler de l’impact qu’un tel renoncement, involontaire, a sur leur état psychique. Si on y ajoute un divorce, c’est le niveau de vie général de cette famille décomposée qui va en pâtir! Parce qu’un divorce représente un risque majeur de paupérisation – les charges de logement entre autres sont doublées – et que ce sont les femmes, les mères, qui en supportent le plus les conséquences.

Un congé parental de 34 semaines, comme le propose le comité de l’initiative lancée voici peu par le Parti socialiste, implique un partage des tâches entre les parents. Ce temps ainsi libéré et prolongé avec leur enfant va leur permettre de créer ce fameux lien privilégié qui se construit dès la naissance, y compris pour les parents non biologiques. Les formes familiales évoluent, il s’agit ici d’inclure – quelle évidence! – ce congé aux familles adoptives comme à celles dites arc-en-ciel. Après la votation en faveur du mariage pour tous, reconnaissons à toutes les formes et compositions familiales le même accès en droit et en devoir parental!

En faveur de l’égalité des chances

Pour s’en convaincre, rappelons que les effets positifs d’un congé octroyé aux deux parents dans une famille contemporaine reposent sur des responsabilités mieux partagées, notamment pour une meilleure égalité des chances et de conciliation de la vie familiale et professionnelle, pour un soutien aux trajectoires de chaque parent, pour une meilleure santé et un développement harmonieux chez l’enfant, pour un renforcement de la relation père/parent-enfant, pour diminuer le risque de pauvreté en encourageant une activité assurant une autonomie financière.

La famille et les différents modèles qui la composent sauront s’en convaincre. Nous avons quatre mois pour signer l’initiative. Gageons qu’elle aboutira le 16 mai - au lendemain de la Journée internationale des familles – et que ces nouveaux couples parentaux, devenus plus forts et plus stables, vivront les premiers mois avec leur enfant et lui réserveront une présence active.

Claire Attinger Doepper Afficher plus Députée PS.

