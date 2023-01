Indépendance vaudoise – Dites papet! Le 24 janvier, la 5e édition de la Journée du papet régale les Vaudois dans neuf villes. Cécile Collet

Le plomb vert IGP garantit authenticité et traçabilité. DR

Qui saura dire «indépendance vaudoise» la bouche pleine de papet? GastroVaud vous donne l’occasion d’essayer, le mardi 24 janvier à midi, aux quatre coins du canton. Une assiette du fameux plat vert et blanc sera offerte aux passants, en collaboration avec l’Association charcuterie vaudoise IGP et la Fédération vaudoise des producteurs de légumes.

Le rendez-vous revêt d’autant plus d’importance qu’il n’a pas eu lieu ces deux dernières années, un virus s’étant glissé dans le papet. Créée en 2017, à l’occasion du 125e anniversaire de GastroVaud, la démarche veut promouvoir traditions culinaires et produits du canton.

1500 saucisses

Pour rendre l’opération possible, les deux partenaires mettent 750 kilos de poireaux vaudois et 1500 boucles de saucisses aux choux IGP à disposition. De quoi sustenter quelque 3000 gourmands gratuitement. La distribution commencera à 12 h précise et se terminera une fois le papet épuisé.

Rendez-vous le 24 janvier à midi sur huit places du canton: Château-d’Œx, Grand-Rue; ÉCHALLENS, place de l’Hôtel-de-Ville; Lausanne, Forum de l’Hôtel-de-Ville, place de la Palud; Morges, place de l’Hôtel-de-Ville, angle Grand-Rue; Nyon, place Saint-Martin; Payerne, place Général-Guisan, devant le centre Coop; Vevey, devant le centre commercial Saint-Antoine; Yverdon-les-Bains, place Auguste-Fallet, rue des Remparts. Et le samedi 28 janvier, au marché d’Oron.

