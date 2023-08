Un été au zénith (26/41) – «Divin» ou «morbide», jamais le coucher de soleil n’indiffère La révérence quotidienne de l’astre occupe les photographes et les discussions. Rassembleuse, elle peut aussi diviser. Tour d’horizon de ses charmes et de ses symboles. Claude Beda

«Pour moi, c’est le rituel sacré par excellence», lance la musicienne Marie-Christine Raboud-Theurillat. Depuis son adolescence, l’habitante de Saint-Triphon ne manque le coucher du soleil pour rien au monde. Tout le contraire de son mari, le sculpteur André Raboud, qui juge l’événement «lassant» et «morbide». Photographiée des millions de fois, la révérence quotidienne de l’astre solaire occupe souvent les discussions. Rassembleur, ce salut ensoleillé peut aussi diviser, notamment à l’ère des agendas surchargés.

«À mes yeux, un coucher de soleil, c’est indicible, ce qu’il y a de plus beau, du bonheur pur, poursuit la compositrice, organiste et pianiste. Mes préférés sont les multicolores pleins de contrastes et ceux qui se mêlent avec l’eau, soyeux, scintillants. Je les aime moins lorsqu’ils prennent une teinte de métal glacé.» Marie-Christine Raboud observe le soleil couchant le plus souvent d’un ponton sur le Léman à Saint-Gingolph, avec son époux, quand elle parvient à le convaincre de l’accompagner: «Pour moi, voir ce soleil qui se meurt, ce suicide quotidien, me rend mélancolique et me déprime, réagit le sculpteur. Le soleil se couche: grand bien lui fasse! Nous aussi, nous allons nous coucher. Pas besoin de cérémonie!»

C’est que la journalière courbette solaire tombe souvent mal, entrant en concurrence avec d’autres activités, travail ou loisirs. André Raboud a une nette préférence pour un autre «coucher de soleil», le «sundowner», comme disent les Anglais, soit l’apéritif avec les copains. «Mais je ne me fiche pas du tout du soleil, précise l’artiste passionné par les anciennes civilisations. Il est le Dieu roi dans de nombreuses cultures qui ont fait preuve d’une incroyable ingéniosité pour le vénérer. Sans lui, pas de vie. C’est l’éternité. D’ailleurs, une fois, d’ici à Saint-Gingolph, je l’ai vu tourner. Il ressemblait à une grande boule, entourée de cercles. Ce fut très bref.»

A-t-il été témoin là du phénomène du «soleil découpé», cet effet atmosphérique rare qui voit la moitié inférieure de l’astre se fractionner en franges alors qu’il disparaît? «Je l’ai vu également, répond son épouse, mais nous ne savons pas de quel phénomène il s’agissait. Rien à voir avec le rayon vert en tout cas (lire encadré).»

Alors que le soleil vient de tomber sur le lac, la Chablaisienne commente: «Je sens instantanément la nature réagir à ce passage au crépuscule. À l’exemple de la belle-de-nuit, dont les fleurs s’ouvrent pleinement la nuit et se referment au petit matin. J’entends les animaux nocturnes prendre le dessus sur les diurnes. Dans l’archipel des Berlengas, au Portugal, je me suis retrouvée seule sur une plage au milieu de goélands fixant le soleil couchant. Dès qu’il a disparu derrière l’horizon, ils sont partis. Un coucher de soleil, c’est vraiment l’ultime cadeau du créateur avant la nuit, ses moustiques et ses chimères.»

Là encore, les avis peuvent diverger. L’expression «coucher du soleil» peut même se teinter d’une connotation négative: en Australie et en Nouvelle-Zélande, un sundowner est un clochard frappant aux portes à l’heure du soleil couchant, afin d’éviter d’avoir à travailler en échange d’un abri. Celui que peu souhaitent voir, en somme. Dans le domaine de la santé, le terme «coucher du soleil» fait aussi référence à un phénomène neurologique, un syndrome de confusion survenant en fin d’après-midi et en début de soirée.

Un atout touristique

Si ses détracteurs accuseront encore le soleil couchant d’être «kitsch», voire «ringard», les milieux touristiques ne sont pas d’accord. Lausanne Tourisme, via une petite campagne, propose aux visiteurs et aux habitants des lieux où admirer le soleil couchant dans l’agglomération et alentours; les quais d’Ouchy, le vignoble de Lavaux, la tour de Sauvabelin, les esplanades de la cathédrale et de Montbenon… «C’est une thématique qui revient régulièrement, car il y a une demande pour connaître ces points de vue que tout le monde apprécie, explique Olivia Bosshart, responsable des relations presse. Cela s’inscrit aussi dans l’expérience de l’instant, très en vogue aujourd’hui.»

La montagne n’est pas en reste: Pays-d’Enhaut Région invite ses touristes à «Déguster le coucher du soleil» au bout de quatre itinéraires pédestres à choix menant à la Laitemaire, à la Pointe du Chevrier, aux Monts-Chevreuils et aux Rodomonts, d’où la vue sur le soleil couchant est superbe. Les intéressés n’auront alors plus qu’à déguster leur pique-nique, des produits régionaux prévu dans l’offre. «Le coucher de soleil sert de produit d’appel à parcourir notre région et à goûter nos produits du terroir», explique Alice Jaquillard, responsable marketing.

Ce qui fait la magie d’un coucher du soleil, c’est qu’il n’y en a pas deux identiques. On peut l’observer face à la mer et la ligne de l’horizon ou en regardant les nuages faire passer les montagnes du blanc au rose. Tous ces spectacles atmosphériques ressemblent à des pièces dramatiques, où le rideau tombe souvent trop vite, surtout à l’équateur.

Et l’écoanxiété, dans tout ça? Pourrait-elle changer la donne, engendrer chez certains une aversion pour le soleil? «Je n’ai pas de connaissance de ce type de manifestation, répond Philippe Conus, chef de psychiatrie générale au CHUV. Bien que je puisse imaginer que ça peut survenir à l’égard de cet élément central du réchauffement climatique. À ma connaissance, la littérature scientifique n’indique rien dans ce sens.» Psychologue à Corsier-sur-Vevey, Paul Leprévost ne dit pas autre chose: «Je n’ai jamais eu cas de tel cas. Cela n’a jamais été abordé. Mais peut-être que cette problématique n’est pas verbalisée par nos patients? C’est un aspect à étudier: le soleil pourrait en effet représenter le signe d’une dégradation. Mais, pour l’heure, les écoanxieux sont surtout affectés par les rapports réguliers sur le changement climatique.» Le soleil couchant a encore de beaux jours devant lui.

Des rayons rouges passent au vert Le développement du rayon vert, lorsque le tout dernier rayon de soleil prend l’aspect d’un éclair. Wikipédia Décrit dans un roman de Jules Verne, titre d’un film d’Eric Rohmer, le rayon vert n’a cessé de fasciner. Il s’agit du tout dernier rayon de soleil, qui prend l’aspect d’un éclair vert, principalement par temps clair, au bord de l’océan. Le phénomène de flash s’observe au lever et au coucher du soleil. Il s’explique par des principes d’optique dans l’atmosphère. «Ce phénomène optique, la réfraction (que l’on observe par exemple avec une paille dans l’eau, qui donne l’impression d’être cassée en deux quand on regarde le verre de côté), est à l’origine du rayon vert, explique Arnaud Oechslin, président de la Société vaudoise d’astronomie. L’atmosphère, dans les bonnes conditions, va séparer les couleurs de la lumière et renvoyer le vert dans notre direction. Le rayon vert est visible juste au-dessus du soleil couchant et nécessite d’avoir un horizon dégagé. En Suisse, les montagnes sont souvent présentes et empêchent d’apprécier ce phénomène.» Et qu’est-ce qui donne au coucher de soleil sa couleur à chaque fois différente? «De toutes les couleurs, le rouge est celle qui est la moins «dispersée» (diffusée) par l’action des molécules d’air et des particules. Le bleu diffuse le plus (c’est pourquoi le ciel est bleu). Lorsque le soleil se couche, étant plus bas sur l’horizon, il traverse beaucoup plus d’atmosphère qu’à midi, et toutes les couleurs ont effectivement disparu sauf le rouge et le jaune, les couleurs chaudes», décrit Athanasios Nenes, professeur spécialiste des processus atmosphériques et de leurs impacts à l’EPFL. Les deux spécialistes ajoutent que la concentration de particules (poussière, pollution, embruns, fumée d’incendies, cendres d’éruptions volcaniques, sable) affecte la lumière, créant un effet brumeux et des couchers de soleil plus rouge. On notera encore que sur Mars, il y a beaucoup plus de teintes bleues lors des couchers de soleil; la planète rouge a une atmosphère très fine, sans oxygène ni azote.



