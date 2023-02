Dans le canton de Vaud (ici à l’écopoint de Cully), les apports des déchets ménagers, via les sacs taxés, varient beaucoup selon les régions. L’Ouest lausannois en compte par exemple 112 kg par an et par habitant, alors que le chiffre grimpe à 192 kg par habitant dans le Chablais.

24 heures/Odile Meylan