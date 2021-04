Urbanisme à Yverdon-les-Bains – Dix appartements en lieu et place du Moulin Incendié début février 2018, le site doit être réaffecté en immeuble d’habitation. Un second projet est actuellement à l’enquête publique. Frédéric Ravussin

Le Moulin d’Yverdon a été la proie des flammes le 1 er février 2018. JEAN-PAUL GUINNARD

Plaie béante qui enlaidit le centre d’Yverdon depuis l’incendie du 1er février 2018, les ruines du Moulin d’Yverdon devraient bientôt disparaître. Quinze mois après une première mise à l’enquête, un second projet de reconstruction est actuellement en consultation publique. Il ne prévoit pas de rebâtir un moulin à farine panifiable, mais d’ériger un immeuble qui mêlera logements et activité commerciale.

«Nous avons tout essayé pour conserver le silo, en vain.» Armando Pereira, architecte

Les oppositions qui avaient frappé la première procédure ont conduit la Ville à demander à l’architecte de revoir sa copie. «Nous sommes donc revenus avec un projet beaucoup plus sobre, qui respecte stricto sensu le règlement communal», souligne ainsi Armando Pereira, de l’Atelier d’architecture AA. Le bâtiment projeté, promis-vendu au groupe Bernard Nicod, est presque deux fois plus petit que sur les premiers plans dessinés. Et l’emblématique silo, qui se tient encore debout au milieu des décombres, n’y a pas fait son retour. «Nous avons tout essayé pour le conserver, mais nous avons dû y renoncer pour une question d’espace.»

Un car-lift pour les garages

Au final, cet immeuble de 14 mètres de hauteur (2 étages sur rez-de-chaussée, plus combles) labellisé Minergie abritera dix logements de 2,5 et 3,5 pièces en PPE (il y en avait dix-neuf pour le premier projet), ainsi qu’une surface commerciale de 55 m² au rez, sur demande de la Commune. Neuf places de stationnement seront disponibles au sous-sol, accessibles au moyen d’un car-lift.

Oppositions levées pour le moulin

Quant au projet de reconstruction du moulin proprement dit, il a vu son ciel se dégager. Prévu en périphérie de la ville – chemin du Pré-Neuf 7, entre le canal du Bey et la route de Sainte-Croix –, il avait été bloqué par des oppositions. «Elles ont toutes été levées par la Cour de droit administratif et public, qui a confirmé le permis d’implantation délivré par la Commune d’Yverdon», explique Jean-Daniel Cruchet, président de la société coopérative. Le projet devisé à 12 millions, son business plan et l’investissement nécessaire pour le réaliser devraient être présentés aux membres lors d’une assemblée générale qui devrait se tenir cet été.

«Nous avons redimensionné nos intentions de départ et décidé de nous concentrer sur nos activités de meunerie», reprend Jean-Daniel Cruchet. Un tiers plus petit qu’initialement prévu, le bâtiment devrait s’étendre sur 1000 m² environ. Et comprendre une halle de production et une halle de stockage dont fait partie un silo qui devrait culminer à 14 mètres du sol.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.