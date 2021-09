L’automne culturel – Dix artistes forgés de succès, dix carrières qui forcent le respect Sous les feux de la rampe, dans leur studio ou leur atelier, ces créateurs tissent un parcours qui leur vaut une reconnaissance publique ou critique loin à la ronde. Portraits. Natacha Rossel , Francois Barras , Matthieu Chenal , Gérald Cordonier , Florence Millioud-Henriques , Rebecca Mosimann , Boris Senff

DR

Philippe Saire

Patrick Martin

Figure tutélaire de la danse contemporaine, Philippe Saire hisse haut sa mission de passeur d’art. Obstiné, acharné, il a convaincu la Ville de Lausanne de lui confier un vieux hangar désaffecté qu’il a métamorphosé en biotope d’où émerge la fine fleur de la relève. Depuis 1995, le Théâtre Sévelin 36 abrite à la fois les créations de sa compagnie et offre un tremplin aux jeunes créateurs qui dévoilent leurs esquisses aux Printemps et aux Quarts d’Heure de Sévelin. Un lieu unique… et précieux.

En attendant les prochains Quarts d’Heure (25-27 nov.), Philippe Saire nous invite à prendre place, en cercle autour d’une grappe de ballons, sur son plateau transformé en «Salle des Fêtes» (jusqu’au 26 sept.). Son âme d’enfant lui a chuchoté le thème de cette partition pour deux interprètes. Il confie: «J’ai toujours été fasciné par ces masses emportées pas le vent, par la beauté de ces figures du monde cheap du divertissement.» En partant d’un objet, d’un motif visuel, le chorégraphe né à Alger déroule tout un fil dramaturgique: «Les ballons m’ont amené à toute une imagerie liée à l’air, à l’envol, à l’élévation. Ils m’ont aussi ramené à Pascal, pour qui le divertissement est une manière de nous détourner de notre finitude.»