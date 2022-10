Sorties avec les enfants – Dix bons plans pour fêter Halloween en famille En quête de frissons pour la Fête des morts? Enfants comme parents peuvent jouer à se faire peur aux quatre coins du Canton jusqu’au 31 octobre. Notre sélection. Thibault Nieuwe Weme

L’heure des citrouilles et des maquillages effrayants a bientôt sonné! Reste à savoir où célébrer la fête… Getty Images/iStockphoto

Chocottes au château de Grandson

La forteresse médiévale de Grandson a l’habitude des soirées «grand frisson». Ici sa soirée Halloween en 2015. Philippe Maeder

Peut-on rêver d’un meilleur décor pour célébrer la Fête des morts? Dans la salle la plus hantée du château de Grandson, les braves invités (dès 6 ans, costumes bienvenus) pourront découvrir les contes effrayants de la Dame du château… Pour récompenser les oreilles attentives et permettre aux petits châtelains de se remettre de leurs émotions, les contes seront suivis d’un goûter réconfortant. À la fin de la journée, le plus beau costume sera primé.

«HalloMines» aux mines de sel de Bex

Les mines de Bex savent instruire leurs visiteurs, mais également les faire trembler… Chantal Dervey

Dans la catégorie «endroits angoissants», les entrailles souterraines n’ont rien à envier aux châteaux. Aussi, les Mines de sel de Bex proposent-elles un parcours spécialement revisité pour Halloween, à la lueur de contes locaux. Après avoir résolu les énigmes cachées dans le dédale des galeries, une collation sera servie à la fin du parcours pour récompenser les fins limiers. Bonnes chaussures et déguisement conseillés.

Train fantôme au Swiss Vapeur Parc

De jour, tout a l’air si innocent au Swiss Vapeur Parc. Mais attendez un peu que la nuit tombe… Chantal Dervey

Destination le grand frisson! Le célèbre parc ferroviaire du Bouveret a enfilé son plus beau costume d'Halloween afin d’accueillir les enfants (et les adultes) qui oseront croiser le regard des sorcières, fantômes et autres monstres qui y ont élu domicile cet automne. Vendredi 28, samedi 29 et lundi 31 octobre, les mystérieuses créatures profiteront du crépuscule pour hanter le parc jusqu’à 21 h. Oserez-vous vous engager dans le labyrinthe maudit, partir à la chasse aux sorcières ou monter dans le train fantôme?

Monstres d’Hollywood à Chaplin’s World

Les monstres les plus célèbres du septième art attendent les visiteurs au Chaplin’s World. DR

Les monstres d’Hollywood aussi ont le droit de fêter Halloween. Dracula, Frankenstein ou le célèbre loup-garou quitteront les plateaux de cinéma pour envahir les jardins du Chaplin’s World, à Corsier-sur-Vevey. Tous se cachent dans un recoin… Si vous voulez les effrayer en retour, n’hésitez pas à venir déguisés. Il est possible d’accéder au parcours de ces stars d’Hollywood sans visiter le musée, à partir de 15 h.

Histoires de sorcières au château de Prangins

Illuminé au milieu de la nuit, on situerait presque le château de Prangins en Transylvanie à la place des berges du Léman. KEYSTONE

Certes, le château de Prangins est beau. Mais il peut aussi se révéler très inquiétant… Pendant que les enfants (dès 4 ans) frissonneront à l’écoute d’un conte peuplé de monstres, les adultes pourront découvrir l’histoire – vraie – des sorcières en Suisse (30 minutes). Pour ceux qui rêvent de préparer une potion magique, une visite des plantes toxiques aura lieu dans le potager du château (30 minutes également).

Traque aux bonbons à Leysin

En cette période d’Halloween, la station des Alpes vaudoises est le théâtre d’une chasse aux bonbons à travers tout le village. Jean-Paul Guinnard

Les monstres d’Halloween ne sont pas toujours effrayants. Parfois ils sont juste gourmands, ou tête en l’air. Ou les deux à la fois. C’est le cas des monstres de Leysin, qui ont égaré des bonbons partout dans le village des Alpes vaudoises. Il paraît même qu’au bout du parcours, il y a un trésor… Alors munis-toi de ta loupe de détective, respire un bon bol d’air frais des montagnes et pars à la conquête du butin! Départ depuis l’Office du tourisme, au cœur du village (40 minutes environ).

Fête de la Courge à Lausanne

Un exemple de «Jack-o’-lantern», issue d’une vieille légende irlandaise, devenu emblématique du 31 octobre. Chantal Dervey

Symbole ultime d’Halloween, la citrouille et ses cousines cucurbitacées seront à l’honneur jeudi après-midi sur toute la longueur du chemin Beau-Rivage à Lausanne. Différents stands permettront de les goûter, tandis que les enfants pourront décorer leur propre courge (10 francs par enfant, dans la limite des places disponibles). Contes, maquillage et disco sont également au programme, le tout dans une ambiance d’automne calfeutrée au coin de la marmite.

Chasse aux fantômes à Urba Kids (Orbe)

La grande place de jeux du Nord vaudois a évidemment pensé à concocter un programme sur mesure pour ses jeunes visiteurs. Jean-Paul Guinnard

Le bal d'Halloween est de retour dans le parc de jeux Urba Kids. Un light show permettra aux enfants (costumés, c’est encore mieux!) de laisser libre cours à leurs plus belles chorégraphies. Pour ceux qui se sentent davantage l’âme de chasseurs de fantômes, ils pourront passer les attractions au peigne fin: quelques intrus facétieux se cachent au milieu des trampolines, des toboggans et des châteaux gonflables… Les détectives en herbe qui sauront les repérer repartiront à la maison avec une petite récompense.

Train des condamnés à Moudon

De nuit, la vieille ville de Moudon est un décor idéal aux soirées d’épouvante. Odile Meylan

Il paraît que Moudon est une ville ensorcelée. Dès la nuit tombée, les mauvais esprits viennent repeupler les ruelles de la cité. Samedi soir, jeunes et adultes pourront embarquer à bord du terrible train des condamnés, retraçant l’histoire des criminels de la ville. Plus adapté aux enfants en bas âge, un autre train emmènera ses voyageurs à la chasse aux monstres dimanche dans la journée. Les plus beaux costumes seront récompensés.

Jeu du loup-garou revisité à la Maison d’Ailleurs (Yverdon)

Les personnages traditionnels des Loups Garous de Thiercelieux seront remplacés par les super-héros des X-Men. KEYSTONE

Vous avez certainement déjà joué au Loups Garous de Thiercelieux, ce jeu d’ambiance où il faut tantôt survivre, tantôt décimer tous les villageois en fonction de votre carte secrète. Jeudi, la Maison d’Ailleurs à Yverdon propose de revisiter le jeu à la sauce «X-Men», et de créer tes propres vignettes sous la supervision du professeur X (dès 8 ans). Dimanche 30 octobre de 14h à 18h, toute la famille est conviée gratuitement à la boum d’Halloween. Viens avec ton plus beau costume de super-vilain!

Jeu revisité du loup-garou: jeudi 27 octobre à 10h et 14h. 20 francs par enfant.

