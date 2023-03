Salle de spectacle d’Estavayer – Dix bougies soufflées avec Gjon’s Tears et Jeremy Crausaz Ouverte fin 2012, la Salle de l’azimut marque son 10e anniversaire entre musique et humour ce printemps. Sébastien Galliker

Wieke Chanez, présidente de Culturazimut, et Anne Meyer Loetscher, responsable communication, trinquent aux 10 ans de la salle staviacoise. SÉBASTIEN GALLIKER

Un concert anniversaire de Gjon’s Tears, une soirée humoristique avec Jeremy Crausaz à la baguette et une soirée cadeau autour du musicien José Barrense-Dias. Pour fêter ses 10 ans, la Salle de spectacle l’azimut d’Estavayer-le-Lac annonce un printemps coloré, aux côtés des rendez-vous traditionnels de son programme mêlant théâtre, concerts, conférences ou cinéma. Chaleureux, avec 125 places assises, l’endroit a accueilli ses premiers spectateurs fin 2012.

«Depuis [fin 2012], les associations culturelles ayant investi les lieux ont proposé plus de 350 événements pour plus de 1000 répétitions.» Wieke Chanez, présidente de Culturazimut

«Depuis, les associations culturelles ayant investi les lieux ont proposé plus de 350 événements pour plus de 1000 répétitions», a présenté Wieke Chanez, présidente de l’association Culturazimut, lundi lors d’une conférence de presse. Alors que chaque entité proposait son programme culturel par le passé, cette entité regroupe désormais tout le monde sous un seul comité et chaque commission se concentre sur la programmation de son domaine. Une évolution qui a notamment permis de mettre en place une billetterie en ligne.

Bénévolat de mise

À la clé, une affiche riche et parfois surprenante pour une petite association bénévole, rétribuant tout au plus des mandats d’intendance, d’administration ou de communication. La venue de «Gjon’s Tears and the weeping willows» est le parfait témoin de cette diversité. Le Fribourgeois, découvert dans «The Voice» en 2019 et représentant de la Suisse à l’Eurovision 2021, jouera le 29 avril. L’humour sera aussi des festivités, avec un Azimut Comedy Club orchestré par le comique local Jeremy Crausaz, les 12 et 13 mai. Enfin, l’artiste brésilien José Barrense-Dias donnera un concert cadeau en faveur de la jeunesse le 27 mai.

Diverses autres actions marqueront le 10e anniversaire de la salle. Une bière, cuvée spéciale «Soif de culture», est ainsi en vente. Divers films feront la promotion du site sur les réseaux sociaux. Et l’émission de la RTS radio «Les dicodeurs» sera diffusée du 24 au 29 avril.

