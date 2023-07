Vague de chaleur – Dix endroits coup de cœur pour affronter la canicule Des envies d’évasion de quelques heures pour échapper à la touffeur générale? Voici les bons plans de la rédaction pour retrouver un peu de fraîcheur. Marine Dupasquier

Les récentes températures ont fait du canton une petite fournaise. Et le mercure pourrait grimper jusqu’à 38 °C ce mardi. Heureusement, il existe quelques endroits où l’air reste supportable. La rédaction vous propose dix îlots de fraîcheur pour affronter la canicule, des plus incontournables aux plus intimistes.

À l’ombre de la canopée de la Maison de l’écriture, à Montricher

Petit bijou d’architecture au pied du Jura, la Fondation Jan Michalski a tout d’un point de chute agréable pour qui veut allier culture, délassement et nature. À l’ombre de cette structure dentelée, on peut profiter d’une boisson rafraîchissante au café-librairie, ouvert du mardi au dimanche de 9 h à 18 h, ou alors filer se réfugier entre les rayons de la grande bibliothèque à l’intérieur du bâtiment.

Partir en balade au fil du Boiron, à Nyon

Les Nyonnais connaissent généralement bien ce coin de verdure à deux pas de la gare CFF, rafraîchi par la proximité du Boiron. Cette balade tranquille commence au carrefour de l’avenue Reverdil et de la route de Clémenty, en suivant le chemin de fer direction Genève. On peut ensuite simplement suivre la petite rivière jusqu’au Léman. Ce sentier botanique a l’avantage d’être rythmé par une belle diversité d’arbres, de même que par des bancs et espaces de pique-nique.

Mettre le cap sur les refuges forestiers

Quoi de mieux que de s’embarquer glacière sous le bras pour s’en aller pique-niquer en forêt? Car les bois restent sans conteste les zones les plus supportables en cette chaude période. Pour un minimum de confort, on conseille les refuges forestiers. Parmi la longue liste qui répertorie les cabanes vaudoises, on retient notamment le refuge des Quatre Croisées à Forel (Lavaux), celui d’Essertines-sur-Yverdon pour sa taille intimiste et son bel auvent, celui de Gilly pour sa vue imprenable sur le lac, ou encore le refuge Sur le Bon, à Apples, pour son charme isolé. Pour ceux qui souhaitent avoir accès à l’intérieur ou au gril, les réservations se font généralement sur le site des communes.

Plonger dans la Broye aux chutes de Chavanettes

Un petit détour en terre fribourgeoise s’impose pour découvrir les chutes de Chavanettes, situées à une petite dizaine de kilomètres de Moudon. À noter que cette oasis de la commune de Rue est uniquement accessible à pied ou à vélo durant l’été. Une fois la cascade de 4 mètres de hauteur devant soi, on ne peut que piquer une tête dans les eaux transparentes de la Broye.

Décompresser à l’Arboretum du Vallon de l’Aubonne

Ce coin de paradis est une valeur sûre pour les familles, mais aussi pour tous les amoureux de la nature. Facilement accessible en voiture, le parc didactique l’est un peu moins en transports publics. Il faut compter 1,7 km à pied depuis l’arrêt Montherod-Battoir, accessible en bus postal depuis la gare d’Allaman. Durant la période estivale, on ne peut que conseiller de jeter son dévolu sur les abords de l’étang de La Vaux, où l’air est toujours agréable.

Faire ses courses au Cochon d’Or, à Payerne

Des envies de grillades et de fraîcheur instantanée? Cette sympathique boucherie de Payerne propose depuis des années un concept plutôt étonnant. La clientèle est invitée à aller se servir elle-même de viande dans la chambre froide de 150 m2 du Cochon d’Or. Des doudounes sont mêmes prêtées aux clients pour leur tenir chaud durant leur shopping.

Dénicher les perles fraîches dans la «jungle» lausannoise

Les moins bien lotis, aussitôt que le mercure grimpe, sont probablement les habitants des pôles urbains. La Ville de Lausanne propose ainsi une carte qui répertorie les espaces frais permettant de mieux supporter la canicule. Parcs, fontaines, jardins, squares et promenades ombragées font partie de cette liste «non exhaustive». Et pour ceux en quête d’espaces intérieurs, il reste les églises et les musées de la capitale olympique.

Arpenter les gorges de l’Orbe

Cette activité demande une certaine détermination, étant donné qu’il s’agit d’une randonnée de 17 kilomètres. «Le sentier croise le viaduc de Vallorbe, descend le Saut du Day, longe les barrages des stations hydroélectriques, traverse le village des Clées pour arriver finalement dans la ville d’Orbe, après 4 h 20 de marche», détaille l’association touristique régionale Jura & Trois-Lacs. «Grâce à la réserve naturelle qui protège le site et sa flore depuis 1970 et garantit la tranquillité de sa faune, cette excursion permet au randonneur de se promener dans une nature préservée.»

Visiter les incontournables grottes de Vallorbe

On ne pouvait évidemment pas faire l’impasse sur les plus grandes grottes de Suisse. Creusé par la rivière l’Orbe, l’ensemble géologique constitué de stalactites, stalagmites et colonnes calcaires, et mis en valeur par des jeux de lumière compte parmi les plus beaux de Suisse et d’Europe, précise Vaud Promotion. Été comme hiver, les grottes jouissent d’une température constante et confortable. Les grottes sont ouvertes tous les jours de 9 h 30 à 17 h 30.

Tenter une expérience onirique à la Tine de Conflens

La Tine de Conflens est une incontournable, et est donc rapidement assaillie durant les jours caniculaires. Mais le jeu en vaut la chandelle! Ce petit paradis est facilement accessible à pied; il faut compter une dizaine de minutes depuis le petit parking situé au bord de la route entre La Sarraz et Chevilly. Au cœur de ce site naturel unique, la Venoge et le Veyron se rejoignent dans un magnifique lieu de roches. Les amoureux de baignades peuvent faire trempette sous la majestueuse chute d’eau de la Venoge ou dans les gorges du Veyron.

