«There Is No Evil», un chef-d’œuvre du cinéma iranien, Ours d’or au Festival de Berlin. Trigon-film.org

1. «There Is No Evil»

Les cinémas rouvrent avec au moins un immense film: «There Is No Evil», de l’Iranien Mohammad Rasoulof, Ours d’or à Berlin. Divisant son film en quatre volets autonomes mais reliés par la thématique de la peine de mort – un tabou en Iran –, le cinéaste met en place un dispositif où la question douloureuse s’introduit dans chaque chapitre avec une habileté folle, prenant des chemins narratifs totalement différents d’une histoire à l’autre. «There Is No Evil» («Le diable n’existe pas») ne fait pas mentir son titre et opère un retournement fantastique: plutôt que d’accuser le mal, il montre avec subtilité comment ses compatriotes résistent, vivent dans le malaise de leur conscience. Rasoulof réussit ainsi l’exploit de quitter le rivage de la honte en montrant le souci moral d’Iraniens, légitime motif de fierté sous le couvercle social des mollahs. Un film qui doit gonfler le cœur de ses compatriotes (pour ceux qui arrivent à le voir) et qui donne une fantastique leçon de cinéma et d’engagement au reste du monde. B.S

«Adieu les cons», une brassée de Césars pour Albert Dupontel, acteur et réalisateur de ce poème désenchanté. DR

2. «Adieu les cons»

Albert Dupontel vénère le film visionnaire de Terry Gilliam «Brazil», qui dérapait à cause d’une faute de frappe aussi minuscule qu’une chiure de mouche. «Adieu les cons» bascule dans l’absurde avec pas mal de caractère lui aussi, pour un geste mal compris qui déclenche une cascade de catastrophes. Un expert informatique vieillissant (Dupontel en parfait ahuri), mis au placard par les geeks montants, tente de se suicider mais blesse un collègue de bureau. Une jeune femme en quête de son enfant accouché sous X (Virginie Efira) le fait chanter, elle seule pourrait prouver l’innocence du maladroit. C’est farce, poétique et trash. C. LE

«Il mio corpo», un documentaire en immersion dans le quotidien de deux enfants paumés. DR

3. «Il mio corpo»

Présenté à Visions du Réel, ce très beau film suisse, sélection de l’ACID cannoise 2020, remarqué aux Prix du cinéma suisse, fait le portrait de deux enfants d’origines différentes avec en commun un sentiment d’abandon par rapport à l’ordre du monde. Fort attachant, ce film de Michele Pennetta se devait de sortir en salle. Ce sera chose faite dès demain à Genève et dès samedi au City Pully (en présence du réalisateur à 20 h). P.G.

Thomas (Alexander Marfo), Judas Thaddeus (Souleiman Mohammad) et les autres dans «Le Nouvel Évangile» selon Milo Rau. DR

3. «Le Nouvel Évangile»

Meilleur documentaire suisse de l’année, sorti en streaming avec grand succès, ce film du dramaturge Milo Rau transpose l’Évangile selon Saint-Mathieu à Matera, en Basilicate, dans un contexte actuel. Un étrange film qui revisite aussi les opus de Pasolini et de Mel Gibson sur le même sujet. P.G.

Maïwenn, réalisatrice et actrice atypique, scrute son «ADN». DR

4. «ADN»

Maïwenn aussi fut une des autres victimes collatérales du reconfinement. Fresque vaste, chorale et assez généreuse, son «ADN» brasse quelques beaux moments dans un casting cinq étoiles, passant de la tendresse au rire avec un style propre à la cinéaste, à la fois spontané et millimétré. À la mort de son père, la jeune femme part sur les traces de ses ancêtres. P.G.

«Je voulais me cacher», porté par le comédien Elio Germano, primé au Festival de Berlin. DR

5. «Je voulais me cacher»

Enfant laid que ses professeurs tourmentent, Antonio Ligabue (Zurich 1899-Gualtieri 1965) grandit en se cachant. Jusqu’à ce que cet être malingre terrasse la peur et s’envole dans ses manteaux emplumés d’«artiste oiseau». Expulsé de Suisse après plusieurs séjours en asile psychiatrique, ce peintre et sculpteur forcené, influencé par le Douanier Rousseau, sera exploité par les galeristes dans les années 1950, mais meurt à l’hospice des mendiants, finalement méconnu. Tout repose ici sur le comédien Elio Germano, Ours d’argent à Berlin, envoûté par le personnage dont il restitue la gestuelle désarticulée avec une perfection émouvante. C. LE

«Petites danseuses», entre les rêves et les doutes, un documentaire d’une justesse touchante. DR

6. «Petites danseuses»

Jeanne doit trouver sa place de ballerine dans le fastidieux exercice du faire et refaire. Olympe bataille avec ses trous de mémoire, affronte sa rivalité avec sa sœur aussi. Ida veut continuer malgré une blessure douloureuse, tandis que Marie hésite. En voix off, ces danseuses en apprentissage racontent le corps qui flanche, change, grossit. La pression des études et des entraînements. Le propos en soi, ne révolutionne pas – voir les archives établies dans les films de récente mémoire de Frederick Wiseman ou Jean-Stéphane Bron par exemple. Mais l’extrême justesse de ce documentaire touche avec une force imparable. C.LE

«Milla», un drame sur une jeune fille perdue entre cancer et drogue. DR

7. «Milla»

Voici un portrait d’adolescente australienne blessée. Milla, en conflit avec ses parents qui n’acceptent pas que leur fille fréquente un garçon plus âgé et toxico, souffre d’un cancer qui la condamne. Ce qui suffit pour éloigner cette chronique adolescente des convenances à l’œuvre dans ce type de récits. Mêlant légèreté et âpreté, via une mise en scène pourtant peu inventive, la réalisatrice trouve le ton juste grâce à sa comédienne, Eliza Scanlen. P.G.

Ricardo Sorin, chef d’une bande de bras cassés dans «La revanche des losers». DR

8. «La revanche des losers»

En Argentine, les comédies ont la plupart du temps des attaches sociétales: ici des paumés déterminés à prendre leur revanche sur les puissants. Cette lutte s’articule autour d’un personnage d’ex-footballeur, incarné par le toujours impeccable Ricardo Darín, qui cherche à remettre en marche des silos pour venir en aide à son village en 2001, quand l’économie du pays est au plus bas. Un sympathique feel good movie à la sauce latine. P.G.

«Pour l’éternité», un bijou d’humour noir et de férocité macabre, par l’inclassable Suédois Roy Andersson. DR

9. «Pour l’éternité»

Après «Chansons du deuxième étage», il y a bientôt vingt ans, et «Nous, les vivants», le Suédois Roy Andersson, signe «Pour l’éternité». Et sa petite musique des âmes désenchantées ne change pas, entre héros qui semblent sortis du tombeau, décors blafards et situations excentriques. Ce burlesque noir garde pourtant un terrible pouvoir comique. À découvrir avant de mourir! C. LE

Carrie Coon et Jude Law dans un tableau de la bourgeoisie déliquescente dans «The Nest». DR

10. «The Nest»

Le sémillant Rory, ambitieux entrepreneur britannique, convainc son épouse américaine de rentrer au pays et installe sa famille dans un somptueux manoir. Mais ses espoirs de richesse et d’un nouveau départ s’évanouissent, fissurant la fragile illusion de perfection. Jude Law se royaume dans ce tableau de la déliquescence bourgeoise s’abandonnant au consumérisme des années 1980. C. LE

