Exposition de photographies – Dix hivers et 100 images pour raconter une île bien énigmatique Durant plus de dix ans, le photographe Luca Solari s’est rendu sur la petite île de Schiermonnikoog. Sur cette terre sauvage, il a immortalisé aussi bien les paysages que les tournois de billard au sein desquels s’affrontent les onze clubs que compte l’île. Marine Dupasquier

Appareil photo autour du cou, le Rollois Luca Solari a peu à peu apprivoisé l’île de Schiermonnikoog et ses habitants. Lucas Solari

Ce n’est pas une de ces îles dont le nom sonne familier. Située en bordure de la mer des Wadden, au nord des Pays-Bas, l’énigmatique Schiermonnikoog est pourtant prisée des touristes néerlandais et allemands qui s’y précipitent durant la haute saison. Le photographe et musicien Luca Solari, lui, préfère ce lieu un peu sauvage en période hivernale, lorsqu’il peut arpenter dans le calme les étendues sablonneuses de cette bande de terre d’à peine 16 kilomètres sur 4.

Depuis 2009, le Rollois s’y rend presque chaque année en janvier afin de poursuivre un vaste projet photographique. «Tout est parti de trois petites graines qui se sont implantées dans ma tête, trois mots qui m’ont guidé: une île, le nord, l’hiver.»

Ce fil rouge – cette «constante», comme il choisit de l’appeler – lui permet en 2018 de publier un livre, «Schiermonnikoog, la forteresse», qui regroupe le travail d’une décennie. Depuis le 15 juillet et jusqu’à la mi-août, c’est au château de Rolle que son œuvre est mise à l’honneur.

«J’ai vu cet endroit comme une forteresse assiégée, entourée par une ceinture de dunes.» Luca Solari

«J’ai eu envie de sortir des sentiers battus», se souvient le photographe en évoquant sa rencontre avec Schiermonnikoog. Luca Solari a épousé une Néerlandaise, mais c’est un peu par hasard que le couple se retrouve sur la plus petite et la plus septentrionale des îles de l’archipel frison hollandais. «J’étais un grand ignorant qui partait en vacances, mais de petites décisions ont eu des conséquences considérables sur la suite.»

Onze clubs de billard

Même pour celui qui n’y a jamais posé les pieds, Schiermonnikoog apparaît bien énigmatique. En effet, malgré sa population de 900 habitants, elle ne compte pas moins de onze clubs de billard français. La raison derrière cette curiosité est inconnue. Peut-être le besoin pour la population insulaire de conserver des liens marqués.

Le photographe s'amuse d'une anecdote qui donne un bon aperçu de la place importante qu'occupe la tradition maritime de l'île. «À l'époque, sur les 40 bateaux qui étaient ancrés au port de New York, dix d'entre eux appartenaient à des équipages de Schiermonnikoog, narre-t-il. On se disait alors que cela devait être une immense ville!» Cette histoire maritime est aujourd'hui mise en lumière à la taverne de l'Hôtel-Pension Van der Werff, véritable musée en hommage à cette facette des insulaires. «Ils ont un esprit communautaire extrêmement fort, au point qu'on pourrait les comparer à l'équipage d'un navire; le lien avec la mer est comme imprimé dans leur ADN», évoque Luca Solari.

Ne parlant pas la langue et fraîchement débarqué dans cet environnement qui lui est inconnu, Luca Solari doit d’abord se familiariser avec la principale intéressée: l’île. Il écume et admire les plages, les dunes, la nature à l’état brut. Peu à peu, il prend ses marques et immortalise ce lieu préservé, fragile, parfois austère. Un soir, il apprend que le championnat annuel de billard se déroule à la taverne de l’Hôtel Van der Werff. «C’était un concours de circonstances.»

Attablé au bar, il y fait la connaissance de Tini. Cette dernière a la huitantaine bien sonnée, mais elle s’adonne encore au tournoi. «Elle a été mon premier contact avec les locaux», se souvient le photographe.

L’âge ne freine pas les amateurs de billard français sur l’île de Schiermonnikoog, qui ne compte pas moins de onze clubs. Ici Tini, qui a été le premier contact du photographe. Luca Solari

Ici, ce n’est pas l’âge, le genre ou le niveau de jeu qui est déterminant. «Le fonctionnement du championnat est tel que potentiellement n’importe quel joueur peut sortir vainqueur. Il est d’ailleurs rare que la même personne gagne deux années consécutives.» Tini sera en quelque sorte sa porte d’entrée vers la communauté, car elle accepte de se faire photographier.

Une première série de portraits découle de ces moments passés en compagnie des participants. Chaque année, il immortalise l’événement, puis revient l’année d’après et offre les tirages à ses modèles. «Je n’ai jamais été trop envahissant et j’ai fonctionné à l’instinct, je pense que c’est ce qui m’a permis de gagner leur confiance.»

«Dès le début, il y a eu une envie de ma part de nouer le contact, j’ai eu envie de les aimer et qu’ils m’aiment.» Luca Solari, photographe

En dix ans, Luca Solari s’intègre assez naturellement à la communauté autochtone. Il faut dire que l’Italo-Péruvien fils de diplomate a une bonne capacité d’adaptation. Après les photos de paysages et celle des joueurs de billard, il parvient à un stade intime, celui des portraits, pris dans l’atmosphère feutrée de la taverne, là où les locaux se sentent en confiance.

Sans forcer, l’étranger est devenu de manière officieuse le photographe attitré de l’île et des clubs. Et si les circonstances actuelles l’ont empêché de retourner à Schiermonnikoog, il y retournera assurément, ne serait-ce que pour ses habitants. «Dès le début, il y a eu une envie de ma part de nouer le contact, j’ai eu envie de les aimer et qu’ils m’aiment. ça a été une démarche très humaniste.»

Du 15 juillet au 15 août, c'est à la salle des Chevaliers au château de Rolle, que les photographies en noir et blanc de Lucas Solari peuvent être observées. L'expérience est multisensorielle, étant donné qu'une composition musicale de l'artiste est diffusée en toile sonore. L'artiste rollois se réjouit que les proportions de la salle d'exposition soient assez similaires à celles de l'île, toute en longueur avec ses 16 mètres sur 4. «J'ai directement su comment j'allais organiser mon accrochage», sourit-il. L'exposition peut être abordée en trois temps: d'abord les photographies de paysage, ensuite celles prises dans l'ambiance unique des parties de billard, et finalement les portraits: bruts, honnêtes, salins; un peu à l'image des habitants de Schiermonnikoog.

Luca Solari Jan Fischer, l’ancien patron de la taverne. «Il suffisait qu’il tende le bras pour qu’on lui serve son verre, raconte Luca Solari. Son décès a été un tremblement de terre pour l’île. » 1 / 5

Luca Solari

