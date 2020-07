Animation culturelle – Dix-huit dossiers retenus pour animer l'été genevois La Ville de Genève a sélectionné 18 projets chargés de divertir la population entre le 15 juillet et le 15 septembre, tout en soutenant la scène culturelle locale.

La Ville de Genève proposera une série d'animations culturelles cet été afin que la population puisse se divertir malgré la crise sanitaire (photo d'illustration). KEYSTONE

La commission d'experts mise sur pied par la Ville de Genève a retenu 18 projets d'animation culturelle qui égayeront l'été des Genevois du 15 juillet au 15 septembre. La sélection s'est faite entre 356 dossiers, indique vendredi la Ville de Genève.

Un crédit de 300'000 francs avait été attribué à cet appel de projet, rappelle la municipalité. L'objectif de l'initiative est double. Il s'agit de proposer à la population une offre culturelle estivale malgré la crise sanitaire et de contribuer à soutenir la scène culturelle locale durant cette période difficile pour elle.

Les projets retenus concernent les domaines comme la musique, le conte, le théâtre sous toutes ses formes, la danse, le mapping et d'autres interventions dans l'espace public, des visites guidées décalées et des expériences créatives et participatives. Neuf projets sont portés par des femmes, neuf par des hommes.

Ce programme culturel local se déploiera du 15 juillet au 15 septembre dans les parcs, sur les places, les espaces publics et dans les lieux culturels de Genève. Il s'ajoute aux 49 concerts programmés par l'équipe de la Fête de la musique, l'offre des bibliothèques et des musées et d'autres partenaires culturels.

( ats/nxp )