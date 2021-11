Salon des métiers et de la formation – Dix jeunes réalisent un vrai journal au Salon des métiers «Perspectives» est distribué chaque jour dans les halles sud de Beaulieu à Lausanne. Les membres de sa rédaction découvrent ainsi les métiers de la presse. Sylvain Muller

Des jeunes en transition réalisent un journal sous la houlette de Vincent Maendly. Ici, on voit Caren Tacite (à g.) et Melissa Leygnac (à d.) qui font l’interview de Daniel Oppliger sur un stand de mécanique agricole. CHRISTIAN BRUN

Le Salon des métiers et de la formation, qui se déroule jusqu’à dimanche au Palais de Beaulieu à Lausanne, n’héberge pas que des stands d’information. Dans un coin du rez-de-chaussée des halles sud, dix jeunes travaillent «pour de vrai».

Apprentis polygraphes, en formation préprofessionnelle ou en transition entre la scolarité obligatoire et l’apprentissage, ils réalisent chaque jour un journal de huit pages baptisé «Perspectives» qui est diffusé dans tout le salon.

Responsable de la petite rédaction, le journaliste de «24 heures» Vincent Maendly est épaté par l’enthousiasme et la débrouillardise de ces jeunes: «J’avais à peu près leur âge quand j’ai réalisé mes premières piges et je me souviens que j’étais hypertimide. Mais eux, ils sont motivés et autonomes. Parfois même un peu trop, puisque certains filent en reportage avant que l’on ait discuté du sujet! Mais je ne veux surtout pas les brimer!»